Александр Мостовой: неважно, кто возглавит «Спартак», лишь бы футбольный человек.

Бывший футболист «Спартака » Александр Мостовой надеется, что команду возглавит футбольный человек.

Во вторник клуб объявил об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера.

«К этому давно шло. Но думал, что дождутся зимней паузы. Не важно, возглавит иностранец или россиянин, лишь бы футбольный человек.

Спросят ли мой совет? Было бы хорошо. Но состав у «Спартака» сильный, крепкий», – сказал Мостовой.

