Быстров об отставке Станковича: «В «Спартаке» Деян однозначно провалился, заслуженное увольнение. Пускай великий и хороший тренирует где-нибудь в другом месте»
Владимир Быстров: Станкович провалился в «Спартаке».
Владимир Быстров назвал работу Деяна Станковича в «Спартаке» провальной.
Сегодня «Спартак» объявил о прекращении сотрудничества со Станковичем по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов.
«Станкович однозначно провалился в «Спартаке». У него были отличные приобретения, но Деян не оправдал доверие клуба. Поэтому Станкович заслуженно понес увольнение. И то, как он вел себя последнее время, никуда не годится. Пускай великий и хороший тренирует где-нибудь в другом месте», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?10439 голосов
Да
Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости