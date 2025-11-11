Быстров об отставке Станковича: «В «Спартаке» Деян однозначно провалился, заслуженное увольнение. Пускай великий и хороший тренирует где-нибудь в другом месте»

Владимир Быстров: Станкович провалился в «Спартаке».

Владимир Быстров назвал работу Деяна Станковича в «Спартаке» провальной.

Сегодня «Спартак» объявил о прекращении сотрудничества со Станковичем по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов.

«Станкович однозначно провалился в «Спартаке ». У него были отличные приобретения, но Деян не оправдал доверие клуба. Поэтому Станкович заслуженно понес увольнение. И то, как он вел себя последнее время, никуда не годится. Пускай великий и хороший тренирует где-нибудь в другом месте», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России.

