Сын Клюйверта, играющий в молодежке «Барсы», не планирует выступать за Испанию по примеру Хейсена: «Нидерланды – в моем сердце, хоть и немного чувствую себя испанцем»

Сын Патрика Клюйверта не планирует играть за сборную Испании.

18-летний Шейн Патрик Клюйверт, младший сын бывшего нападающего «Барселоны», заявил, что не собирается менять спортивное гражданство с нидерландского на испанское по примеру Дина Хейсена.

«Играть за Испанию? Я уже сказал своим друзьям, что нет. Нидерланды – в моем сердце, и я люблю играть за них. Это просто моя страна.

Должен сказать, что не чувствую себя на сто процентов нидерландцем, потому что жил в Испании дольше, чем в Нидерландах. Да, я немного чувствую себя испанцем», сказал Клюйверт-младший, выступающий за молодежную команду «Барсы» в интервью ESPN.

Защитник «Реала » Хейсен родился в Нидерландах и выступал за молодежные сборные страны до уровня U-19. Начиная с команды U-21 и во взрослой категории выбрал сборную Испании .

Шейн Клюйверт прошел все юношеские сборные Нидерландов и в ближайшие недели сыграет за команду U-19 в матчах квалификации к юношескому чемпионату Европы.