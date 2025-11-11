Сын Клюйверта, играющий в молодежке «Барсы», не планирует выступать за Испанию по примеру Хейсена: «Нидерланды – в моем сердце, хоть и немного чувствую себя испанцем»
18-летний Шейн Патрик Клюйверт, младший сын бывшего нападающего «Барселоны», заявил, что не собирается менять спортивное гражданство с нидерландского на испанское по примеру Дина Хейсена.
«Играть за Испанию? Я уже сказал своим друзьям, что нет. Нидерланды – в моем сердце, и я люблю играть за них. Это просто моя страна.
Должен сказать, что не чувствую себя на сто процентов нидерландцем, потому что жил в Испании дольше, чем в Нидерландах. Да, я немного чувствую себя испанцем», сказал Клюйверт-младший, выступающий за молодежную команду «Барсы» в интервью ESPN.
Защитник «Реала» Хейсен родился в Нидерландах и выступал за молодежные сборные страны до уровня U-19. Начиная с команды U-21 и во взрослой категории выбрал сборную Испании.
Шейн Клюйверт прошел все юношеские сборные Нидерландов и в ближайшие недели сыграет за команду U-19 в матчах квалификации к юношескому чемпионату Европы.