Рафинья продолжает заниматься индивидуально. Вингер «Барсы» на завершающем этапе восстановления

Рафинья все еще тренируется отдельно.

Рафинья продолжает работать по индивидуальной программе, сообщает Mundo Deportivo.

Вингер «Барселоны» находится на завершающем этапе восстановления. В конце октября у бразильца случился рецидив травмы задней поверхности бедра.

