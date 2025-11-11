Рафинья продолжает заниматься индивидуально. Вингер «Барсы» на завершающем этапе восстановления
Рафинья все еще тренируется отдельно.
Рафинья продолжает работать по индивидуальной программе, сообщает Mundo Deportivo.
Вингер «Барселоны» находится на завершающем этапе восстановления. В конце октября у бразильца случился рецидив травмы задней поверхности бедра.
Статистику Рафиньи можно увидеть здесь.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?10447 голосов
Да
Нет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости