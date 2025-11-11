  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рафинья продолжает заниматься индивидуально. Вингер «Барсы» на завершающем этапе восстановления
6

Рафинья продолжает заниматься индивидуально. Вингер «Барсы» на завершающем этапе восстановления

Рафинья все еще тренируется отдельно.

Рафинья продолжает работать по индивидуальной программе, сообщает Mundo Deportivo.

Вингер «Барселоны» находится на завершающем этапе восстановления. В конце октября у бразильца случился рецидив травмы задней поверхности бедра.

Статистику Рафиньи можно увидеть здесь

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?10447 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
logoРафинья Диас
logoБарселона
logoтравмы
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Про Ямаля было 60% расистских сообщений в соцсетях в прошлом сезоне, про Винисиуса – 29%. Самые частые оскорбления – дерьмо, шлюха и черный
9 ноября, 21:23
«Завоюем то, что по праву наше». Жена Рафиньи призвала поддержать мужа в голосовании The Best от ФИФА
7 ноября, 09:15
Рафинья про социальные высказывания спортсменов: «Миллионы слушают нас. Не можем игнорировать проблемы, несправедливость. Не вижу себя только футболистом: я человек, гражданин»
6 ноября, 16:18
Главные новости
Гарсия не возглавит «Спартак». Руководство не одобрило его кандидатуру («СЭ»)
11 минут назад
Сергей Юран: «Спартак» должен возглавлять российский тренер, который понимает, что это за клуб. Иностранцы по-другому все воспринимают: не получилось – давайте неустойку, я пошел»
28 минут назад
«Спартак» еще не определился с заменой Станковичу («СЭ»)
39 минут назад
Ташуев об отставке Станковича: «Спартак» – имиджевый клуб, там нет мелочей. Скандалы, конфликты – руководство наелось такой работой»
53 минуты назад
«Реал» согласился отпустить Эндрика в аренду в «Лион» до июня 2026-го без опции выкупа. Окружение бразильца ищет жилье во Франции
сегодня, 18:39
Фанаты «Сельты» называли Ямаля «рогоносцем» на матче с «Барсой» и кричали ¡Puta Barça!. Ла Лига пожаловалась в Комитет по соревнованиям
сегодня, 18:35
Карпин о невызове Мостового: «Зачем вызывать 6-го нападающего, когда будут играть 5 – чтобы он просто покатался? Не думаю, что это диковинка – увидеть Андрея на «Газпром Арене»
сегодня, 18:13
Журналист Ахмадов об отставке Станковича: «Я к этому не причастен. Результаты никого не устраивали, и поведение тоже, судя по всему. Это серьезный клуб, который следит за имиджем»
сегодня, 18:10
Мостовой об уходе Станковича: «Неважно, иностранец или россиянин возглавит «Спартак» – лишь бы футбольный человек»
сегодня, 18:01
Девять человек застали в «Барселоне» и Педри, и Хави. Сколько назовете?
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор «Ювентуса» Комолли: «Каждый день я просыпаюсь с мыслью: как сделать так, чтобы «Юве» снова начал побеждать? Я одержим победами»
58 секунд назад
Тренер «Лиона» Масиел о 2:3 с «ПСЖ»: «Лишь четверо из 59 000 человек не видели фолы, второй гол в наши ворота – скандал. Вряд ли лучшей команде Европы нужно 16 игроков и ВАР»
1 минуту назад
Карпин о матче с Перу: «Должны обыграть, но легко не будет. Добротные футболисты, хорошо технически оснащенные. Сафонов планируется в старте»
15 минут назад
Канисарес о травме Ямаля и процедуре без уведомления: «Барса» еще со времен Кройффа сводила к минимуму выступления игроков за сборные. Так ли нужна секретность и война эго?»
26 минут назад
Юрий Семин: «Если мне предложат возглавить «Спартак», я подумаю. Кто рекомендует Мостового? Он никогда не работал даже в детско-юношеском футболе»
53 минуты назад
Станкович вошел в топ-10 тренеров «Спартака» по количеству побед – 37. На одну больше, чем у Абаскаля
сегодня, 17:59
Бабаев о трансляции РПЛ: «Шла речь о привлечении еще одного федерального канала – 20-30 матчей за год, например. Хорошо, честно пообщались, но остались при тех же параметрах»
сегодня, 17:40
«Аль-Иттихад» хочет пригласить Дешама летом. Тренер покинет сборную Франции после ЧМ-2026
сегодня, 17:26
Сын Клюйверта, играющий в молодежке «Барсы», не планирует выступать за Испанию по примеру Хейсена: «Нидерланды – в моем сердце, хоть и немного чувствую себя испанцем»
сегодня, 17:17
Шишкин о Станковиче: «Спартак» лихорадит, с Деяном команда не увидит свет в конце тоннеля»
сегодня, 16:30