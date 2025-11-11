Станкович вошел в топ-10 тренеров «Спартака» по количеству побед – 37. На одну больше, чем у Абаскаля

Деян Станкович вошел в топ-10 тренеров «Спартака» по количеству побед.

Деян Станкович занял 10-е место среди главных тренеров «Спартака » по количеству победных матчей.

Сегодня стало известно, что сербский специалист покинул московский клуб по соглашению сторон.

Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. Под его руководством красно-белые провели 64 матча – 37 побед, 11 ничьих и 16 поражений.

Деян Станкович одержал на одну победу больше, чем Гильермо Абаскаль (36).

Рекордсменом по количеству побед на посту главного тренера «Спартака» является Олег Романцев – 325. В первую тройку также входят Константин Бесков (266) и Никита Симонян (210).

Четвертое место занимает Николай Гуляев (130), 5-е – Валерий Карпин (80), 6-е – Константин Квашнин (58), 7-е – Массимо Каррера (49), 8-е – Абрам Дангулов (48), 9-е – Василий Соколов (40).