  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Станкович вошел в топ-10 тренеров «Спартака» по количеству побед – 37. На одну больше, чем у Абаскаля
17

Станкович вошел в топ-10 тренеров «Спартака» по количеству побед – 37. На одну больше, чем у Абаскаля

Деян Станкович вошел в топ-10 тренеров «Спартака» по количеству побед.

Деян Станкович занял 10-е место среди главных тренеров «Спартака» по количеству победных матчей. 

Сегодня стало известно, что сербский специалист покинул московский клуб по соглашению сторон. 

Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. Под его руководством красно-белые провели 64 матча – 37 побед, 11 ничьих и 16 поражений.

Деян Станкович одержал на одну победу больше, чем Гильермо Абаскаль (36).

Рекордсменом по количеству побед на посту главного тренера «Спартака» является Олег Романцев – 325. В первую тройку также входят Константин Бесков (266) и Никита Симонян (210).

Четвертое место занимает Николай Гуляев (130), 5-е – Валерий Карпин (80), 6-е – Константин Квашнин (58), 7-е – Массимо Каррера (49), 8-е – Абрам Дангулов (48), 9-е – Василий Соколов (40). 

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?14216 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
logoСпартак
logoГильермо Абаскаль
logoМассимо Каррера
рейтинги
logoКонстантин Бесков
logoНикита Симонян
logoОлег Романцев
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoДеян Станкович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ловчев об отставке Станковича: «Спартак» как игрушка, нельзя каждые полгода менять тренеров. Бесков, Симонян и Качалин не стали бы великими, если бы им работать не давали»
сегодня, 17:50
Юран готов возглавить «Спартак»: «Нужно наладить дисциплину, биться за ромб. Знаю, как добиться результата, что делать. Это было бы серьезным вызовом для меня»
сегодня, 17:39
Быстров об отставке Станковича: «В «Спартаке» Деян однозначно провалился, заслуженное увольнение. Пускай великий и хороший тренирует где-нибудь в другом месте»
сегодня, 17:24
Главные новости
Карпин может покинуть «Динамо» во время паузы сборных. В клубе недовольны игрой команды и высказываниями тренера («СЭ»)
сегодня, 21:47
Руни о трансферах «МЮ»: «До прошлого лета они были ужасны. Лукаку, Ибрагимович, Погба – клуб просто подписывал громкие имена и тратил на них огромные суммы»
сегодня, 21:22
Владислав Радимов: «Если бы Карпин сейчас перешел в «Спартак», это была бы хорошая история. Фанаты «Динамо» его недолюбливают, а для спартаковцев это отличный вариант»
сегодня, 21:11
Уэбб об отмене гола ван Дейка: «Судей можно понять, Робертсон стоял близко к Доннарумме. Они решили, что он мешал вратарю. На самом деле только Джанлуиджи знает, повлияло ли это на него»
сегодня, 20:58
В 13 европейских клубах играют россияне. Вспомните все команды наших легионеров?
сегодня, 20:30Тесты и игры
Романов обладает авторитетом в «Спартаке», особенно среди россиян. Команда доверяет ему больше, чем Станковичу, он может «продержаться даже до зимы» («Чемпионат»)
сегодня, 20:24
Ташуев считает, что россиянина не назначат в «Спартак»: «Кахигао так сказал. Обращаться к нам считается моветоном. Я ничего не боюсь в профессии, почему я не могу быть в большом клубе?»
сегодня, 20:10
Руни о Шешко: «Он умеет бороться и цепляться за мяч, Беньямин удерживает его лучше Хейлунда. Он играет лучше, чем многие считают»
сегодня, 20:01
Гарсия не возглавит «Спартак». Руководство не одобрило его кандидатуру («СЭ»)
сегодня, 19:30
Сергей Юран: «Спартак» должен возглавлять российский тренер, который понимает, что это за клуб. Иностранцы по-другому все воспринимают: не получилось – давайте неустойку, я пошел»
сегодня, 19:13
Ко всем новостям
Последние новости
Массимо Каррера: «Если позвонят из «Спартака», я бы точно не ответил «нет»! С радостью вернулся бы в клуб»
сегодня, 22:01
«Станкович не женщина, чтобы его жалеть, тут профессиональный спорт. Не зря говорят, что тренер вместе с контрактом подписывает увольнительную и кладет в пиджак». Семшов об отставке Деяна из «Спартака»
сегодня, 21:31
Френки де Йонг: «АПЛ – лучшая лига мира, но это не значит, что нужно ехать туда, чтобы доказать свою ценность. Предложения были, но я счастлив в «Барселоне»
сегодня, 20:39
Мэддисон: «Я предлагаю «Спартаку» забрать Карпина, причем можно доплатить»
сегодня, 20:07
Директор УЕФА Ува: «Последние 18 лет стадионы в Италии строятся благодаря личным инвестициям, нужен системный подход. Евро-2032 – возможность, которую нельзя упускать»
сегодня, 20:06
Глава RFEF Лусан о травме Ямаля и процедуре «Барсы» без уведомления: «Разжигать споры не будем, это непредвиденные обстоятельства. Ламин важен для клуба и сборной, об игроках надо заботиться»
сегодня, 19:54
Гендиректор «Ювентуса» Комолли: «Каждый день просыпаюсь с мыслью: как сделать, чтобы «Юве» снова начал побеждать? Я одержим победами»
сегодня, 19:41
Тренер «Лиона» Масиел о 2:3 с «ПСЖ»: «Лишь четверо из 59 000 человек не видели фолы, второй гол в наши ворота – скандал. Вряд ли лучшей команде Европы нужно 16 игроков и ВАР»
сегодня, 19:40
Карпин о матче с Перу: «Должны обыграть, но легко не будет. Добротные футболисты, хорошо технически оснащенные. Сафонов планируется в старте»
сегодня, 19:26
Канисарес о травме Ямаля и процедуре без уведомления: «Барса» еще со времен Кройффа сводила к минимуму выступления игроков за сборные. Так ли нужна секретность и война эго?»
сегодня, 19:15