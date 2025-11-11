Станкович вошел в топ-10 тренеров «Спартака» по количеству побед – 37. На одну больше, чем у Абаскаля
Деян Станкович занял 10-е место среди главных тренеров «Спартака» по количеству победных матчей.
Сегодня стало известно, что сербский специалист покинул московский клуб по соглашению сторон.
Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. Под его руководством красно-белые провели 64 матча – 37 побед, 11 ничьих и 16 поражений.
Деян Станкович одержал на одну победу больше, чем Гильермо Абаскаль (36).
Рекордсменом по количеству побед на посту главного тренера «Спартака» является Олег Романцев – 325. В первую тройку также входят Константин Бесков (266) и Никита Симонян (210).
Четвертое место занимает Николай Гуляев (130), 5-е – Валерий Карпин (80), 6-е – Константин Квашнин (58), 7-е – Массимо Каррера (49), 8-е – Абрам Дангулов (48), 9-е – Василий Соколов (40).