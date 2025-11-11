«Аль-Иттихад» хочет пригласить Дешама летом. Тренер покинет сборную Франции после ЧМ-2026
Дешама хочет пригласить «Аль-Иттихад».
Дидье Дешам интересен клубам из Саудовской Аравии.
Как сообщает L’Equipe, главного тренера сборной Франции, который покинет свой пост после чемпионата мира, хочет пригласить «Аль-Иттихад». За клуб выступают Карим Бензема, Нголо Канте и Мусса Диаби.
В интервью Téléfoot Дешам подтвердил интерес из Саудовской Аравии.
«У меня были кое-какие контакты. Я не буду называть имен, но они знают о моей ситуации. Как только я приму решение – а я не отступлю от него, – я буду свободен по истечении запланированного срока, и я ничего не исключаю», – сказал Дешам.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?10346 голосов
Да
Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: L’Equipe
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости