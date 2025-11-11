«Спартак» назначил Вадима Романова исполняющим обязанности главного тренера после ухода Станковича
Вадим Романов назначен и.о. главного тренера «Спартака».
«Спартак» назначил Вадима Романова исполняющим обязанности главного тренера.
Сегодня московский клуб объявил об уходе Деяна Станковича – сотрудничество было прекращено по соглашению сторон.
Романов, входивший в штаб Станковича с лета 2024 года, будет готовить «Спартак» к ближайшим матчам.
В следующей игре красно-белые сыграют с ЦСКА – встреча 16-го тура Мир РПЛ пройдет 22 ноября.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Спартака»
