«Спартак» назначил Вадима Романова исполняющим обязанности главного тренера после ухода Станковича

Вадим Романов назначен и.о. главного тренера «Спартака».

Сегодня московский клуб объявил об уходе Деяна Станковича – сотрудничество было прекращено по соглашению сторон.

Романов, входивший в штаб Станковича с лета 2024 года, будет готовить «Спартак» к ближайшим матчам.

В следующей игре красно-белые сыграют с ЦСКА – встреча 16-го тура Мир РПЛ пройдет 22 ноября.