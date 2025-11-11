Деян Станкович: «Я был горд работать в «Спартаке». Что-то получилось, что-то – нет, но могу сказать точно: это главный клуб России, больше чем клуб, он навсегда в моем сердце»

Деян Станкович: я был горд работать в «Спартаке».

Пресс-служба «Спартака» опубликовала прощальное письмо Деяна Станковича .

«Я был горд работать в «Спартаке » – от первой до последней секунды. Что-то у нас получилось, что-то – нет, но я могу сказать точно: «Спартак» – главный клуб в России. Это то, что было и будет под моей кожей. Москва стала моим домом, а «Спартак» навсегда останется в моем сердце.

Я желаю «Спартаку» стабильности, чтобы клуб всегда оставался сильным, несмотря ни на что, и был готов сражаться до конца. Я хочу поблагодарить фанатов, болельщиков «Спартака» за поддержку, за то, как они гнали нас вперед на поле и за его пределами, как верили в команду и готовы были отдать все за красно-белые цвета. «Спартак» для них – это жизнь!

Благодарю сотрудников клуба за профессионализм, за отношение к делу, за поддержку и помощь. Работа в «Спартаке» – это непросто, но каждый из них всегда проявлял свои лучшие качества, чтобы клуб становился сильнее.

Я говорю огромное спасибо игрокам. Парни, я был счастлив быть вашим тренером. Вы всегда отдавались игре, вы были профессионалами, и я рад, что ваши сердца горели. Мы прошли хороший путь со взлетами и падениями, но с гордо поднятой головой. И эта команда действительно сделала очень многое. Вы заслужили называться лучшими.

«Спартак» – это больше чем клуб. И я уверен, что у красно-белых – большое будущее. Пусть все получится. Желаю «Спартаку» побед! Ваш Деян Станкович», – приводит слова бывшего главного тренера «Спартака» официальный сайт клуба.

Станкович ушел из «Спартака» по соглашению сторон

«Спартак» назначил Вадима Романова исполняющим обязанности главного тренера после ухода Станковича