135

Деян Станкович: «Я был горд работать в «Спартаке». Что-то получилось, что-то – нет, но могу сказать точно: это главный клуб России, больше чем клуб, он навсегда в моем сердце»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала прощальное письмо Деяна Станковича

«Я был горд работать в «Спартаке» – от первой до последней секунды. Что-то у нас получилось, что-то – нет, но я могу сказать точно: «Спартак» – главный клуб в России. Это то, что было и будет под моей кожей. Москва стала моим домом, а «Спартак» навсегда останется в моем сердце. 

Я желаю «Спартаку» стабильности, чтобы клуб всегда оставался сильным, несмотря ни на что, и был готов сражаться до конца. Я хочу поблагодарить фанатов, болельщиков «Спартака» за поддержку, за то, как они гнали нас вперед на поле и за его пределами, как верили в команду и готовы были отдать все за красно-белые цвета. «Спартак» для них – это жизнь!

Благодарю сотрудников клуба за профессионализм, за отношение к делу, за поддержку и помощь. Работа в «Спартаке» – это непросто, но каждый из них всегда проявлял свои лучшие качества, чтобы клуб становился сильнее. 

Я говорю огромное спасибо игрокам. Парни, я был счастлив быть вашим тренером. Вы всегда отдавались игре, вы были профессионалами, и я рад, что ваши сердца горели. Мы прошли хороший путь со взлетами и падениями, но с гордо поднятой головой. И эта команда действительно сделала очень многое. Вы заслужили называться лучшими. 

«Спартак» – это больше чем клуб. И я уверен, что у красно-белых – большое будущее. Пусть все получится. Желаю «Спартаку» побед! Ваш Деян Станкович», – приводит слова бывшего главного тренера «Спартака» официальный сайт клуба. 

Станкович ушел из «Спартака» по соглашению сторон

«Спартак» назначил Вадима Романова исполняющим обязанности главного тренера после ухода Станковича

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Спартака»
Материалы по теме
«Спартак» назначил Вадима Романова исполняющим обязанности главного тренера после ухода Станковича
сегодня, 16:44
Станкович ушел из «Спартака» по соглашению сторон
сегодня, 16:31
Главные новости
Сергей Юран: «Спартак» должен возглавлять российский тренер, который понимает, что это за клуб. Иностранцы по-другому все воспринимают: не получилось – давайте неустойку, я пошел»
16 минут назад
«Спартак» еще не определился с заменой Станковичу («СЭ»)
27 минут назад
Ташуев об отставке Станковича: «Спартак» – имиджевый клуб, там нет мелочей. Скандалы, конфликты – руководство наелось такой работой»
41 минуту назад
«Реал» согласился отпустить Эндрика в аренду в «Лион» до июня 2026-го без опции выкупа. Окружение бразильца ищет жилье во Франции
50 минут назад
Фанаты «Сельты» называли Ямаля «рогоносцем» на матче с «Барсой» и кричали ¡Puta Barça!. Ла Лига пожаловалась в Комитет по соревнованиям
54 минуты назад
Карпин о невызове Мостового: «Зачем вызывать 6-го нападающего, когда будут играть 5 – чтобы он просто покатался? Не думаю, что это диковинка – увидеть Андрея на «Газпром Арене»
сегодня, 18:13
Журналист Ахмадов об отставке Станковича: «Я к этому не причастен. Результаты никого не устраивали, и поведение тоже, судя по всему. Это серьезный клуб, который следит за имиджем»
сегодня, 18:10
Мостовой об уходе Станковича: «Неважно, иностранец или россиянин возглавит «Спартак» – лишь бы футбольный человек»
сегодня, 18:01
Девять человек застали в «Барселоне» и Педри, и Хави. Сколько назовете?
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ловчев об отставке Станковича: «Спартак» как игрушка, нельзя каждые полгода менять тренеров. Бесков, Симонян и Качалин не стали бы великими, если бы им работать не давали»
сегодня, 17:50
Последние новости
Гарсия не возглавит «Спартак». Руководство не одобрило его кандидатуру («СЭ»)
1 минуту назад
Карпин о матче с Перу: «Должны обыграть, но легко не будет. Добротные футболисты, хорошо технически оснащенные. Сафонов планируется в старте»
3 минуты назад
Канисарес о травме Ямаля и процедуре без уведомления: «Барса» еще со времен Кройффа сводил к минимуму выступления игроков за сборные. Так ли нужна секретность и война эго?»
14 минут назад
Юрий Семин: «Если мне предложат возглавить «Спартак», я подумаю. Кто рекомендует Мостового? Он никогда не работал даже в детско-юношеском футболе»
41 минуту назад
Станкович вошел в топ-10 тренеров «Спартака» по количеству побед – 37. На одну больше, чем у Абаскаля
сегодня, 17:59
Бабаев о трансляции РПЛ: «Шла речь о привлечении еще одного федерального канала – 20-30 матчей за год, например. Хорошо, честно пообщались, но остались при тех же параметрах»
сегодня, 17:40
«Аль-Иттихад» хочет пригласить Дешама летом. Тренер покинет сборную Франции после ЧМ-2026
сегодня, 17:26
Сын Клюйверта, играющий в молодежке «Барсы», не планирует выступать за Испанию по примеру Хейсена: «Нидерланды – в моем сердце, хоть и немного чувствую себя испанцем»
сегодня, 17:17
Рафинья продолжает заниматься индивидуально. Вингер «Барсы» на завершающем этапе восстановления
сегодня, 16:37
Шишкин о Станковиче: «Спартак» лихорадит, с Деяном команда не увидит свет в конце тоннеля»
сегодня, 16:30