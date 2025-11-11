Хавбек «Райо» Гарсия назвал Винисиуса «пляжным бездельником», бразилец ответил: «Ты ужасен». Смеявшемуся в лицо Рациу вингер «Реала» сказал: «Тебя заменят»
Несколько игроков «Райо Вальекано» насмехались над вингером «Реала» Винисиусом Жуниором во время матча Ла Лиги.
В 12-м туре чемпионата Испании «Реал» в гостях сыграл вничью с «Райо» (0:0), бразилец отыграл весь матч.
В программе El Día Después в эфире Movistar+ рассказали о перепалках Винисиуса с некоторыми футболистами «Райо Вальекано». В одном из эпизодов матча защитник команды хозяев Андрей Рациу подбежал к вингеру «Реала» и начал смеяться ему в лицо. Через некоторое время бразилец сказал сопернику: «Тебя заменят или поставят на позицию нападающего, играть с тобой на фланге обороны просто невозможно».
После свистка на перерыв, когда Винисиус подошел к Альваро Гарсии и попытался обнять его за плечи, полузащитник «Райо» назвал бразильца «пляжным бездельником». Вингер «Реала» ответил: «Ты ужасен».
Фанаты «Райо» кричали Винисиусу «Пляжный мяч» и «Ты ужасен». Вингер «Реала» ответил: «Вы платите, чтобы смотреть на меня»