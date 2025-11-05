  • Спортс
  • Ямаль за 349,6 млн евро – самый дорогой игрок мира в возрасте до 20 лет по версии CIES. Эстевао – 2-й, Кубарси – 3-й, Мастантуоно – 4-й, Педро – 30-й, Глебов – 53-й
Ямаль за 349,6 млн евро – самый дорогой игрок мира в возрасте до 20 лет по версии CIES. Эстевао – 2-й, Кубарси – 3-й, Мастантуоно – 4-й, Педро – 30-й, Глебов – 53-й

Ламин Ямаль - самый дорогой игрок мира в возрасте до 20 лет по версии CIES.

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг самых дорогих футболистов мира в возрасте до 20 лет. 

В список попали 113 игроков из 25 лиг и 80 клубов. Первую строчку занял Ламин Ямаль из «Барселоны» – его трансферная стоимость оценена в 349,6 миллиона евро. 

Топ-10 выглядит так:

1. Ламин Ямаль («Барселона») – 349,6 млн евро;

2. Эстевао («Челси») – 118,1 млн евро;

3. Пау Кубарси («Барселона») – 112,7 млн евро;

4. Франко Мастантуоно («Реал») – 102,4 млн евро;

5. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ») – 92,3 млн евро;

6. Итан Нванери («Арсенал») – 88,1 млн евро;

7. Майлз Льюис-Скелли («Арсенал») – 84,8 млн евро;

8. Жеовани Кенда («Спортинг» / «Челси») – 80,2 млн евро;

9. Эндрик («Реал») – 73,2 млн евро;

10. Лукас Бергвалль («Тоттенхэм») – 68 млн евро.

Джоррел Хато из «Челси» (67,1 млн) занял 11-е место, Лени Йоро из «Манчестер Юнайтед» (50,5 млн) – 16-е, Марк Гиу из «Челси» (43,8 млн) – 20-е, Педро дос Сантос из «Зенита» (29,6 млн) – 30-е, Кирилл Глебов из ЦСКА (23,6 млн) – 53-е. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: CIES Footbal Observatory
