Карпин о критике Гурцкая: «Земляным червяком его не считаю. А с чем это связано – знаю»

Валерий Карпин: Тимура Гурцкая земляным червяком не считаю.

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на критические заявление о нем со стороны агента Тимура Гурцкая .

– Тимур Гурцкая считал вас богом российского футбола летом этого года. Сейчас он вас жестко критикует. С чем вы это связываете и считаете ли его земляным червяком?

– Земляным червяком – нет, не считаю точно. А с чем это связано – я даже не связываю, я знаю, с чем.

– С переменами на посту главы совета директоров клуба?

– Не только, – сказал Карпин.

Гурцкая о Карпине: «Динамо» не угадало с тренером. Дальше будет только хуже. Вектор развития – накупить средних игроков, которые будут смотреть тренеру в рот и занимать 4-10-е место»

Гурцкая об идеальном «Динамо»: «Уволить Карпина и вернуть Гафина. Уход Дмитрия – ошибка, без него клуб попадет в смуту, из которой будет выходить два года»