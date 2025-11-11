Роналду о том, станет ли ЧМ-2026 последним для него: «Конечно, ведь мне будет 41 год. Я наслаждаюсь моментом»

Криштиану Роналду: ЧМ-2026 станет последним для меня.

Нападающий «Аль-Насра » и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что ЧМ-2026 станет последним в его карьере.

«Конечно, это правда, ведь мне будет 41 год, и я думаю, что на таком большом турнире... Я не знаю... Как я уже сказал, я наслаждаюсь этим моментом», – цитирует Роналду EFE.

Чемпионат мира пройдет следующим летом в США, Канаде и Мексике.

Напомним, что на ЧМ-2022 в Катаре Криштиану стал пятым футболистом (и вторым европейцем), сыгравшим на пяти чемпионатах мира. Он стал первым в истории футболистом, забивавшем на пяти ЧМ.