Валерий Карпин: «Как тренер я сейчас сильнее, чем был в «Спартаке». Тогда я еще никого не тренировал, а теперь уже работаю лет десять»

Валерий Карпин: как тренер сейчас я сильнее, чем был в «Спартаке».

Главный тренер «Динамо » и сборной России Валерий Карпин заявил, что стал сильнее со времени работы в «Спартаке».

– В чем главное отличие тренера Карпина периода «Спартака» от нынешнего?

– В том, что тренер Карпин до «Спартака» никого не тренировал, а теперь уже работает лет десять.

Как тренер сейчас я точно сильнее, чем во времена работы в «Спартаке», – сказал Карпин.

Напомним, Карпин тренировал «Спартак» с 2009 по 2014 год с небольшим перерывом, когда команду возглавлял Унаи Эмери. При Карпине москвичи дважды завоевали серебряные медали чемпионата России.