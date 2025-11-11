Валерий Карпин: «Как тренер я сейчас сильнее, чем был в «Спартаке». Тогда я еще никого не тренировал, а теперь уже работаю лет десять»
Валерий Карпин: как тренер сейчас я сильнее, чем был в «Спартаке».
Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин заявил, что стал сильнее со времени работы в «Спартаке».
– В чем главное отличие тренера Карпина периода «Спартака» от нынешнего?
– В том, что тренер Карпин до «Спартака» никого не тренировал, а теперь уже работает лет десять.
Как тренер сейчас я точно сильнее, чем во времена работы в «Спартаке», – сказал Карпин.
Напомним, Карпин тренировал «Спартак» с 2009 по 2014 год с небольшим перерывом, когда команду возглавлял Унаи Эмери. При Карпине москвичи дважды завоевали серебряные медали чемпионата России.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
