Де ла Фуэнте о травме Ямаля и процедуре «Барсы» без уведомления: «Это ненормально, мы удивлены. Я никогда не сталкивался с такой ситуацией»
Луис де ла Фуэнте о травме Ямаля: это ненормально, мы удивлены.
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте выразил удивление по поводу ситуации со здоровьем вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.
Ранее стало известно, что 18-летний футболист не сыграет в ноябре против Грузии и Турции. В Королевской федерации футбола Испании удивились тому, что Ямаль без уведомления прошел процедуру для лечения дискомфорта в области паха.
«Есть процедуры, которые происходят вне контроля федерации. Что есть, то есть, мы должны это принять.
Я никогда не сталкивался с такой ситуацией раньше. Не думаю, что это нормально, нас всех это удивило.
У нас нет новостей, мы не знаем никаких подробностей, и потом возникает тема здоровья, поэтому мы и удивлены», – заявил де ла Фуэнте в интервью RNE.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
