«Челябинск» и «Уфа» сыграли в формах, полностью покрытых рекламой – с 20 лого на футболках и шортах
Формы «Челябинска» и «Уфы» почти целиком были заняты рекламой.
В понедельник клубы провели матч Pari Первой лиги, завершившийся победой «Челябинска» (2:1).
Обе команды в рамках коллаборации с «Яндекс Маркетом» вышли на поле в форме, заполненной рекламными логотипами: у каждой было по 20 брендов на экипировке.
