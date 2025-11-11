«Челябинск» и «Уфа» сыграли в формах, полностью покрытых рекламой – с 20 лого на футболках и шортах

Формы «Челябинска» и «Уфы» почти целиком были заняты рекламой.

В понедельник клубы провели матч Pari Первой лиги, завершившийся победой «Челябинска» (2:1). Обе команды в рамках коллаборации с «Яндекс Маркетом» вышли на поле в форме, заполненной рекламными логотипами: у каждой было по 20 брендов на экипировке.