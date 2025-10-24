  • Спортс
Эндрик хочет уйти в аренду зимой в клуб топ-5 лиг, участвующий в еврокубках, либо в «Бенфику», «Порту» или «Спортинг». Стиль игры команды должен быть атакующим (ESPN)

Эндрик хочет уйти из «Реала» в аренду.

Как сообщает ESPN, бразильский форвард и «Реал» планируют трансфер на правах аренды в зимнее окно. 

Возвращение в Бразилию, особенно в «Палмейрас», откуда приходил Эндрик, исключено. Одно из условий «Реала» – это должен быть европейский клуб, выступающий на высоком уровне. 

Свои предпочтения есть и у Эндрика. Прежде всего, он хочет перейти в клуб, выступающий в одной из пяти ведущих европейских лиг (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция), либо в один из трех главных клубов Португалии – «Бенфику», «Порту» или «Спортинг», которые участвуют в еврокубках.

По мнению людей, близких к Эндрику, эти факторы помогут ему оставаться на виду в преддверии ЧМ-2026. Кроме того, предпочтение отдается клубам, находящимся в верхней части турнирных таблиц и обладающим значительным весом в своих чемпионатах.

Эндрик хочет играть в командах с атакующим стилем, где ему будут предоставлять игровое время, а не в клубах, сосредоточенных исключительно на обороне.

По данным источника, интерес к игроку проявил «Марсель». В текущем сезоне Эндрик пока не выходил на поле в составе «Реала». 

Эндрик пнул бутылку, узнав, что не сыграет с «Хетафе». Это стало «последней каплей» для форварда «Реала» – он готов уйти в аренду в январе

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
