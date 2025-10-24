Эндрик хочет уйти в аренду зимой в клуб топ-5 лиг, участвующий в еврокубках, либо в «Бенфику», «Порту» или «Спортинг». Стиль игры команды должен быть атакующим (ESPN)

Эндрик хочет уйти из «Реала» в аренду.

Как сообщает ESPN, бразильский форвард и «Реал» планируют трансфер на правах аренды в зимнее окно.

Возвращение в Бразилию, особенно в «Палмейрас», откуда приходил Эндрик, исключено. Одно из условий «Реала» – это должен быть европейский клуб, выступающий на высоком уровне.

Свои предпочтения есть и у Эндрика . Прежде всего, он хочет перейти в клуб, выступающий в одной из пяти ведущих европейских лиг (Англия, Испания , Италия, Германия, Франция), либо в один из трех главных клубов Португалии – «Бенфику», «Порту» или «Спортинг », которые участвуют в еврокубках.

По мнению людей, близких к Эндрику, эти факторы помогут ему оставаться на виду в преддверии ЧМ-2026. Кроме того, предпочтение отдается клубам, находящимся в верхней части турнирных таблиц и обладающим значительным весом в своих чемпионатах.

Эндрик хочет играть в командах с атакующим стилем, где ему будут предоставлять игровое время, а не в клубах, сосредоточенных исключительно на обороне.

По данным источника, интерес к игроку проявил «Марсель ». В текущем сезоне Эндрик пока не выходил на поле в составе «Реала».

