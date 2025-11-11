  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Левандовски может завершить карьеру, если «Барса» не предложит ему новый контракт (Diario Sport)
65

Левандовски может завершить карьеру, если «Барса» не предложит ему новый контракт (Diario Sport)

Роберт Левандовски может завершить карьеру летом.

Нападающий Роберт Левандовски не исключает завершения карьеры в том случае, если «Барселона» не предложит ему новый контракт.

Соглашение 37-летнего поляка и каталонцев рассчитано до 30 июня 2026 года. Приоритет Роберта – остаться в «Барсе». Ему и его семье комфортно в городе и клубе настолько, что футболиста не слишком привлекает вариант с отъездом в экзотическую страну, например, в Саудовскую Аравию, даже ради больших денег. Форвард хочет жить в Барселоне и продолжать играть за клуб.

Однако сине-гранатовые до сих пор не приняли решения о будущем игрока. С одной стороны, в клубе отмечают результативную игру Левандовского, с другой – понимают, что в случае его ухода появятся средства на зарплату более молодого нападающего на годы вперед. 

Левандовски не требует для себя никакой особой роли. Он считает, что может вносить вклад в игру «Барселоны» как минимум в следующем сезоне – он даже готов принять сокращение игрового времени или смириться со статусом запасного игрока в случае прихода другого форварда, однако хочет продолжать выступать на высшем уровне.

При этом, по данным Diario Sport, завершение карьеры больше не считается чем-то нереальным. Если «Барселона» не предложит Роберту новый контракт, а другие предложения не устроят его ни в профессиональном, ни в личном плане, Левандовски может уйти из футбола.

В «Барсе» отмечают, что не будут спешить с решением – «впереди еще много месяцев». И сам Левандовски публично заявлял, что пока рано принимать решение о будущем.

Что «Динамо» делать с Карпиным?21471 голос
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Diario Sport
logoРоберт Левандовски
возможные трансферы
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoБарселона
logoСборная Польши по футболу
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Левандовски подсветил Эмпайр-стейт-билдинг в цвета польского флага в день независимости Польши: «Я очень рад и горд. Это честь для всех поляков»
сегодня, 10:26Фото
Левандовски отгрузил хет-трик, а «Реал» потерял очки. Как там гонка в Ла Лиге?
вчера, 06:00
Левандовски обошел Неймара по голам за «Барсу». Роберт – 13-й бомбардир в истории клуба вместе с Энрике, до Стоичкова – 9 мячей
9 ноября, 21:57
У Левандовского хет-трик в игре с «Сельтой. Форвард «Барсы» забил 7 голов в 9 матчах Ла Лиги
9 ноября, 21:55
Левандовски не планирует уходить из «Барсы» зимой. Высока вероятность ухода свободным агентом летом 2026-го
7 ноября, 21:04
Главные новости
Судьи РПЛ совершили 54 ошибки за первый круг, ВАР вмешался 72 раза. Чаще всего ошибались в пользу «Динамо», «Спартака» и «Оренбурга»
11 минут назад
Ву считает «Спартак» самым популярным клубом России: «Не знаю, почему есть какая-то дискуссия, для меня это сразу стало очевидно. Все вокруг говорят про «Спартак»
25 минут назад
Вендел о срыве трансфера в «Ботафого»: «От меня отказались в последний момент – не может быть, что они так быстро передумали. Чтобы я ушел из «Зенита», проект должен всерьез меня убедить»
31 минуту назад
Месси о ЧМ: «Не хочу стать обузой – хочу быть уверен, что буду полезен. Посмотрим, буду ли я в желаемой форме. Это важнейший турнир в футболе»
32 минуты назад
Карпин о том, будет ли Нгамале играть в «Динамо» после скандала с девушкой: «А он играет? Иногда выходит, может, так же и будет выходить. Про его отношения со мной надо у него спрашивать»
47 минут назад
Винисиус упрекнул Хейсена за длинные передачи в матче с «Райо»: «Кому это нужно?» Перед свистком вингер «Реала» сказал: «Боже мой, кажется, мы не хотим выиграть»
59 минут назад
Роналду о завершении карьеры: «Через десять лет. Шучу. Мое тело в хорошей форме, я стараюсь получать удовольствие, забивая голы. Хочу выигрывать трофеи – это моя жизнь»
сегодня, 14:46
Артем Дзюба: «Нет ЛЧ – для чего выходят по 8 латиноамериканцев в команде? У нас, если купили легионера за 5-6 млн евро, он играет всегда, молодому не дадут шанс. В Европе воспитанники играют»
сегодня, 14:33
Месси о «ПСЖ»: «Это не был кошмар, просто я не чувствовал себя хорошо, занимаясь любимым делом. Но для семьи это отличный опыт – мы наслаждались Парижем»
сегодня, 14:24
Карпин о совмещении постов в «Динамо» и сборной: «Когда я устану, вы об этом узнаете»
сегодня, 14:21
Ко всем новостям
Последние новости
Карпин не поедет на ЧМ-2026: «Не хочу. Нет времени»
2 минуты назад
Тошич про развод с первой женой: «Повлияло хорошо. Есть жены, которым пофиг на мнение мужа. Я не мог бросить карьеру и поехать куда-то просто из-за ее желания»
15 минут назад
Президент «Сьона» Константин: «У меня есть друзья в России – Жерар Депардье, например. Отношусь к россиянам с симпатией»
48 минут назад
Юрий Газинский: «При Кононове «Краснодар» начал играть в футбол, про который сейчас говорят «краснодарский стиль» – с пятками, забеганиями. Смотришь нарезки – кайф, аж глаз радуется»
сегодня, 14:52
Джейми Каррагер: «Ливерпуль» отстал от АПЛ. Лига стала мощнее физически, делается ставка на стандарты и ауты, а Слот пытается сделать команду сексуальнее»
сегодня, 14:39
«Аталанта» назначила Палладино главным тренером. Экс-форвард «Юве» работал в «Монце» и «Фиорентине»
сегодня, 14:05Фото
Генсек РФС: «РПЛ – одна из самых молодых лиг в Европе, сборная улучшает показатели. Футболом интересуется свыше 68% россиян – больше, чем в других видах спорта. Растет средняя посещаемость»
сегодня, 13:53
Газинский о критике сборной перед ЧМ-2018: «Ребятам в соцсетях писали: «Вы уроды». Любят у нас словами кидаться. До турнира нужно поддерживать, а после – делать выводы»
сегодня, 13:09
«Локомотив» показал репортаж о работе академии. Она попала в топ-100 в мире по версии CIES
сегодня, 12:50
Анчелотти о том, что Эндрик не играет в «Реале»: «Ему нужно поговорить с клубом. Он молод, это не последний чемпионат мира – может сыграть и в 2030-м, и в 2034-м, и даже в 2038-м»
сегодня, 12:22