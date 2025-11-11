Левандовски подсветил Эмпайр-стейт-билдинг в цвета польского флага в день независимости Польши: «Я очень рад и горд. Это честь для всех поляков»

Роберт Левандовски посетил Эмпайр-стейт-билдинг в день независимости Польши.

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски посетил Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке и приняли участие в мероприятии ко дню независимости Польши.

Национальный праздник независимости Польши отмечается 11 ноября в память обретения независимости Польским царством (1815—1918) в 1918 году.

37-летний польский форвард посетил 102-этажный офисный небоскреб, расположенный в Нью-Йорке на острове Манхэттен. Роберт нажал специальный рычаг, и здание впервые в истории подсветили цветами национального флага Польши – красным и белым.

– Я очень рад, очень горд. Это честь не только для меня, но, наверное, и для всех поляков, для нашей Родины.

– Что чувствуете, когда слышите слово «Польша»?

– Сегодня речь идет о независимости, о том, какие мы замечательные. Где бы мы ни были, мы всегда с гордостью демонстрируем и говорим, что мы из Польши, – сказал Левандовски.

Фото: instagram.com/_rl9/