Карпин о невызове Мостового: «Зачем вызывать 6-го нападающего, когда будут играть 5 – чтобы он просто покатался? Не думаю, что это диковинка – увидеть Андрея на «Газпром Арене»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил невызов Андрея Мостового на матчи с Перу и Чили.
– Почему Мостовой попал в расширенный состав сборной, но не был включен в итоговый? Это из-за последних игр «Зенита»?
– Не только из-за этого. Мы даем расширенный список, а потом смотрим на физическое состояние игроков. У нас в заявке были и Мостовой, и Глебов, и Головин, и Миранчук. Вызывать шестого нападающего, когда будут играть пять – зачем? Чтобы он просто покатался?
– Но на него могло прийти 3-4 тысячи человек в Санкт-Петербурге.
– Не думаю, что это какая-то диковинка – увидеть Мостового на «Газпром Арене». На это мы не смотрели. Хотелось бы посмотреть на других игроков.
– Если вы с Мостовым пройдетесь по пляжу в Сочи, то к кому будет больше внимания?
– К Мостовому больше будет приковано.
– Почему?
– Не знаю, потому что он так думает.
– Стоит провести такой эксперимент?
– Нет, не надо, – сказал Карпин.