Ташуев об отставке Станковича: «Спартак» – имиджевый клуб, там нет мелочей. Скандалы, конфликты – руководство наелось такой работой»

Сергей Ташуев: руководство «Спартака» наелось возней вокруг Станковича.

Бывший главный тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев прокомментировал отставку Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака ».

«Это немножко удивительно – два матча выиграл у «Локомотива » и «Ахмата ». У меня такое ощущение, что он сам провоцировал эту ситуацию и хотел уйти. Когда на пресс-конференции он сказал, что хочет к дочери и жене... Тренеры не должны говорить такие вещи – ты на работе находишься.

То, что он на Адама [Ахмадова] наехал – не очень красиво. Это было неправильно с его стороны, это непрофессионально. Журналисты находятся на работе, имеют право спрашивать, а ты веди себя толерантно, отшутись, тем более, матч выиграл, а не оскорбляй человека по принципу «где ты играл»

Учитывая, что слишком много возни вокруг Станковича, нестабильность ситуации в плане футбола, видимо, руководству все это немножко поднадоело, оно немножко наелось такой работой: скандалы, конфликты. «Спартак», помимо прочего, имиджевый клуб, это высокий уровень. Там мелочей нет, нужно и на пресс-конференциях работать правильно», – сказал Ташуев.

Почему Станкович провалился в «Спартаке»? Осмысление Чернявского