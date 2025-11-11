Юрий Семин: «Если мне предложат возглавить «Спартак», я подумаю. Кто рекомендует Мостового? Он никогда не работал даже в детско-юношеском футболе»

Юрий Семин: если предложат возглавить «Спартак», я подумаю.

78-летний Юрий Семин не исключил возможности возглавить «Спартак».

Сегодня московский клуб объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера.

«Любое увольнение, так же, как и любое назначение, является совершенно нормальным событием для любого главного тренера.

Деяна Станковича уволили из «Спартака », потому что положение команды в турнирной таблице РПЛ не соответствовало ожиданиям руководства клуба. Есть много российских и иностранных специалистов, которые могут сменить серба на этом посту.

Кто рекомендует назначить Александра Мостового? Даже не знаю, что комментировать, учитывая, что он никогда не работал даже в детско-юношеском футболе. Готов ли я? Будет видно. Если мне предложат возглавить «Спартак», то я подумаю», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».