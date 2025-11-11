Фанаты «Сельты» называли Ямаля «рогоносцем» на матче с «Барсой» и кричали ¡Puta Barça!. Ла Лига пожаловалась в Комитет по соревнованиям

Фанаты «Сельты» называли Ямаля «рогоносцем» во время матча Ла Лиги.

Фанаты «Сельты» оскорбляли вингера «Барселоны» Ламина Ямаля с трибун во время матча Ла Лиги.

В 12-м туре чемпионата Испании «Барселона » на выезде обыграла «Сельту» со счетом 2:4.

В жалобе Ла Лиги в Комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отражено несколько нарушений во время матча. На 4-й добавленной к первому тайму минуте с трибуны, где располагались представители фанатских объединений «Сельты», в адрес Ямаля скандировали: «Рогоносец, рогоносец!».

Во втором тайме в отношении Ямаля и Андреаса Кристенсена скандировали: «Раздави его!» Также по ходу матча фанаты «Сельты» неоднократно кричали ¡Puta Barça! (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Барсу»!» – Спортс’‘).

Отмечается, что после инцидентов на экранах стадиона «Балаидос» появлялось сообщение на галисийском языке с призывом к уважительному поведению.