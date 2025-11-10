  • Спортс
12

Конте о «Наполи»: «Я не вижу химии, каждый думает о своем огороде. Я беру на себя ответственность, но не хочу поддерживать умирающего. Нужно что-то делать»

Антонио Конте: в «Наполи» каждый думает о своем огороде.

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказал беспокойство ситуацией в команде.

Неаполитанцы уступили «Болонье» (0:2) в 11-м туре Серии А и занимают 4-е место в турнирной таблице с 22 очками.

«Если проигрываешь пять матчей [в сезоне], значит, что-то идет не так. Нужно что-то делать, потому что я не хочу поддерживать умирающего. Я первый, кто берет на себя ответственность.

Я не вижу никакой химии, каждый просто думает о своих проблемах. Пересадка сердца – это не выход. Каждому из нас нужно заново обрести свой дух, сердце, решимость.

Что-то можно сделать, но нужно посмотреть, как это осуществить. Одно дело – просто играть в команде, и совсем другое – играть за команду с невероятно высокими ожиданиями.

Каждый думает о своем огороде, я уже видел это раньше, поэтому я хочу провести хороший разговор с клубом», – сказал Конте.

Конте обсудит с руководством «Наполи» ситуацию в команде. Стороны решат, стоит ли продолжать сотрудничество (Маттео Моретто)

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
