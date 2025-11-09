Конте после 0:2 от «Болоньи»: «У «Наполи» 5 поражений в сезоне – это огорчает. Нам не хватает энергии, значит, я плохо справляюсь с работой, или кто-то в команде не хочет меня слушать»

Антонио Конте высказался о поражении «Наполи» от «Болоньи».

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о поражении от «Болоньи» (0:2) в матче 11-го тура Серии А.

«Болонья » сегодня была заметно энергичнее во всем. Печально осознавать, что соперник был более голоден [до победы], играл с большим энтузиазмом. Именно это больше всего разочаровывает и должно заставить нас задуматься.

Это уже наше пятое поражение с начала сезона – значит, нам нужно не просто задуматься, а всерьез пересмотреть то, что мы делаем.

Не забывайте, что «Болонья» играла в четверг [в Лиге Европы], но при этом вышла на поле с огромной мотивацией. А мы сделали лишь минимум, пока счет был равным, а потом попросту развалились. Это грустно, потому что у них был совершенно иной уровень энергии, а нам не хватает той энергии, что я видел в начале сезона.

Я не согласен с упреками в адрес Хейлунда. На мой взгляд, он, пожалуй, был нашим лучшим игроком сегодня. Боролся, открывался, создавал пространство – [Джону ] Лукуми было очень трудно его сдержать. Нельзя судить нападающего только по тому, забил он или нет.

Мы пробовали разные варианты, но должны были дать ему больше поддержки. Иногда он грамотно разворачивался, цеплялся за мяч, но сегодня нам не хватало всего – абсолютно во всех линиях. Повторюсь, Хейлунд был лучшим на поле в нашей команде.

Да, я обеспокоен – не могу этого отрицать. Если команда, претендующая на лидерство, проигрывает пять матчей во всех турнирах на таком этапе сезона, значит, что-то идет не так. Мы должны помнить: когда «Наполи » выиграл Скудетто, в следующем сезоне они рухнули. Люди, кажется, думают, что гадкий утенок может в один день превратиться в лебедя.

То, что мы сделали в прошлом году, было чем-то невероятным. Но сейчас – другой сезон. Мы работаем, но, на мой взгляд, нужно спросить себя: работаем ли мы с тем же энтузиазмом и жаждой доказать, как в прошлом году? Или просто почиваем на лаврах, потому что все называют нас фаворитами?

Энергия в команде изменилась. Я больше не чувствую той позитивной энергии, что была в прошлом сезоне. Игроки знают, что я говорю об этом давно, и меня огорчает то, что за последние четыре месяца я так и не сумел это изменить. Значит, я плохо справляюсь со своей работой… Или кто-то просто не хочет меня слушать», – сказал Антонио Конте в эфире DAZN.