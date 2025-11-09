  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Конте после 0:2 от «Болоньи»: «У «Наполи» 5 поражений в сезоне – это огорчает. Нам не хватает энергии, значит, я плохо справляюсь с работой, или кто-то в команде не хочет меня слушать»
2

Конте после 0:2 от «Болоньи»: «У «Наполи» 5 поражений в сезоне – это огорчает. Нам не хватает энергии, значит, я плохо справляюсь с работой, или кто-то в команде не хочет меня слушать»

Антонио Конте высказался о поражении «Наполи» от «Болоньи».

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о поражении от «Болоньи» (0:2) в матче 11-го тура Серии А. 

«Болонья» сегодня была заметно энергичнее во всем. Печально осознавать, что соперник был более голоден [до победы], играл с большим энтузиазмом. Именно это больше всего разочаровывает и должно заставить нас задуматься.

Это уже наше пятое поражение с начала сезона – значит, нам нужно не просто задуматься, а всерьез пересмотреть то, что мы делаем.

Не забывайте, что «Болонья» играла в четверг [в Лиге Европы], но при этом вышла на поле с огромной мотивацией. А мы сделали лишь минимум, пока счет был равным, а потом попросту развалились. Это грустно, потому что у них был совершенно иной уровень энергии, а нам не хватает той энергии, что я видел в начале сезона.

Я не согласен с упреками в адрес Хейлунда. На мой взгляд, он, пожалуй, был нашим лучшим игроком сегодня. Боролся, открывался, создавал пространство – [Джону] Лукуми было очень трудно его сдержать. Нельзя судить нападающего только по тому, забил он или нет.

Мы пробовали разные варианты, но должны были дать ему больше поддержки. Иногда он грамотно разворачивался, цеплялся за мяч, но сегодня нам не хватало всего – абсолютно во всех линиях. Повторюсь, Хейлунд был лучшим на поле в нашей команде.

Да, я обеспокоен – не могу этого отрицать. Если команда, претендующая на лидерство, проигрывает пять матчей во всех турнирах на таком этапе сезона, значит, что-то идет не так. Мы должны помнить: когда «Наполи» выиграл Скудетто, в следующем сезоне они рухнули. Люди, кажется, думают, что гадкий утенок может в один день превратиться в лебедя.

То, что мы сделали в прошлом году, было чем-то невероятным. Но сейчас – другой сезон. Мы работаем, но, на мой взгляд, нужно спросить себя: работаем ли мы с тем же энтузиазмом и жаждой доказать, как в прошлом году? Или просто почиваем на лаврах, потому что все называют нас фаворитами?

Энергия в команде изменилась. Я больше не чувствую той позитивной энергии, что была в прошлом сезоне. Игроки знают, что я говорю об этом давно, и меня огорчает то, что за последние четыре месяца я так и не сумел это изменить. Значит, я плохо справляюсь со своей работой… Или кто-то просто не хочет меня слушать», – сказал Антонио Конте в эфире DAZN. 

Что «Динамо» делать с Карпиным?8853 голоса
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Football Italia
logoРасмус Хейлунд
logoНаполи
logoсерия А Италия
logoАнтонио Конте
logoБолонья
logoДжон Лукуми
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Италии. «Интер» против «Лацио», «Рома» обыграла «Удинезе», «Наполи» уступил «Болонье», «Сассуоло» разгромил «Аталанту»
сегодня, 19:00
«Болонья» обыграла «Наполи» – 2:0. Команда Конте не побеждает и не забивает три матча подряд
сегодня, 15:56
Болонья – Наполи – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Серия А, 9 ноября 2025
вчера, 20:22Пользовательская новость
Главные новости
«Сельта» – «Барселона». 1:1 – Левандовски забил с пенальти на 10-й, Каррейра – с игры на 11-й. Онлайн-трансляция
1 минуту назадLive
Слот о поражении от «Сити»: «У «Ливерпуля» неделя началась хорошо, а завершилась ужасно. Но, уступая 0:3, мы не сдались, как это часто делают другие»
5 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Сельты», «Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано»
14 минут назадLive
Талалаев про 1:1 с «Краснодаром»: «Не увидел чемпионов России на поле во 2-м тайме, не было ни удара в створ. «Балтике» не хватило мастерства в атаке и взвешенности решений»
25 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Лацио», «Рома» обыграла «Удинезе», «Наполи» уступил «Болонье», «Сассуоло» разгромил «Аталанту»
сегодня, 19:00
Слот об отмене гола ван Дейка: «Ошибочное решение – Робертсон не мешал вратарю «Сити». Это могло повлиять на ход игры, но не факт, что «Ливерпуль» добился бы результата»
35 минут назад
Пеп о 3:0 с «Ливерпулем»: «Ман Сити» выглядел великолепно. Горд, что достиг отметки 1000 матчей именно здесь. Период в «Барселоне Б» заложил основу для многого»
46 минут назад
Черчесов о штабе «Спартака»: «Каждый свисток орут, как с цепи сорвались – даже самого спокойного тренера из себя вывели. Как-то недостойно клуба, я бы сказал»
51 минуту назад
Ван Дейк о незасчитанном голе с «Ман Сити»: «Любое мое слово окажется в прессе. Вы, журналисты, можете обсуждать, с моей стороны – нет смысла. «Ливерпуль» проиграл 0:3, это серьезный удар»
56 минут назад
«Краснодар» выиграл 1-й круг РПЛ, у ЦСКА тоже 33 очка. «Зенит» и «Локо» отстают на 3 балла, «Балтика» – на 5, «Спартак» – на 8, «Динамо» – на 16
сегодня, 19:02
Ко всем новостям
Последние новости
Пеп о 3:0 с «Ливерпулем»: «Игроки «Ман Сити» сделали мне подарок своей игрой против чемпиона. В обороне все было здорово, Доку великолепен в паре с Холандом»
1 минуту назад
Доку с голом и 8.9 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Ман Сити» – «Ливерпуль», у Холанда – 6.9, у Салаха – 6.2, у Виртца – 6.1. Мак Аллистер с оценкой 5.5 – худший
16 минут назад
Кин о 0:3 «Ливерпуля» от «Сити»: «Это кризис для клуба такого уровня. Слот сказал, что доволен 2-й половиной матча, но игра уже была закончена. Команда выглядела слабо»
22 минуты назад
«Интер» – «Лацио». 1:0 – Лаутаро забил на 3-й. Онлайн-трансляция
23 минуты назадLive
«Лион» – «ПСЖ». Хвича в старте. Онлайн-трансляция
28 минут назадLive
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Лиона», «Страсбур» победил «Лилль», «Ницца» уступила «Мецу»
сегодня, 19:14
Мусаев после 1:1 с «Балтикой»: «Краснодар» завершил первый круг лидером, ребята молодцы. Справились, но Кордобу заменить не смогли»
34 минуты назад
44 матча продлилась голевая серия «Ливерпуля» в АПЛ – второй результат в истории лиги. Рекорд у «Арсенала» – 55
35 минут назад
«Балтика» не проигрывает в РПЛ 5 матчей – 3 победы, 2 ничьих. Дальше – «Оренбург»
сегодня, 19:11
«Ливерпуль» проиграл «Ман Сити» впервые с 2023 года. У «красных» 2 победы и 2 ничьих на этом отрезке
сегодня, 19:06