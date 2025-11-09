  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пеп о 3:0 с «Ливерпулем»: «Ман Сити» выглядел великолепно. Горд, что достиг отметки 1000 матчей именно здесь. Период в «Барселоне Б» заложил основу для многого»
20

Пеп о 3:0 с «Ливерпулем»: «Ман Сити» выглядел великолепно. Горд, что достиг отметки 1000 матчей именно здесь. Период в «Барселоне Б» заложил основу для многого»

Пеп Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Ливерпулем».

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о победе в 11-м туре АПЛ над «Ливерпулем» (3:0). 

«Очень хороший первый тайм, но во втором соперник добавил. Мы немного забыли о своей игре, особенно в первые пять-десять минут после перерыва – стали терять мячи и сами создали им импульс. После этого у них появилось пару моментов.

В целом же ребята выглядели великолепно: правильный темп в обращении с мячом и высокий уровень организованности в обороне». 

О Нико О’Райлли

«Нико О’Райлли был великолепен. В целом все сыграли отлично – перед нами были все те же чемпионы. Иногда мы выпускаем его латералем в центре, иногда он действует как «десятка» или «восьмерка». Он умеет играть. Его работа на стандартах и при длинных передах очень быстрая. Он умный футболист – играет действительно на высоком уровне. Думаю, он был очень хорош и продолжает показывать отличную форму».

О Жереми Доку

«Послушайте, я знаю, что я хорош, но не преувеличивайте мои заслуги. Игроки все делают сами. Мы должны стараться давать им хороший импульс и выстраивать взаимодействие.

Вы думаете, я учил его обыгрывать защитников? Это природный талант. Он провел выдающийся матч против одного из лучших латералей в Премьер-лиге».

Об игре

«Наша оборонительная структура была очень хорошей, а в атаке, особенно в первом тайме, мы отлично взаимодействовали со всеми игроками в центре поля – у нас все получалось».

О юбилейном 1000-м матче

«Хочу сказать спасибо игрокам и тренерскому штабу за такой подарок. Горд тем, что достиг этой отметки в Манчестере с моим «Сити». Теперь – отдых и возвращение с новой энергией.

Считаю, что период работы в «Барселоне Б» заложил основу для многого. Я тогда сам понял, что способен на это и многому научился.

Никогда не забуду ребят из того первого сезона. Для меня было особенным провести 1000-й матч перед семьей и именно против «Ливерпуля». Я испытываю огромное уважение к этому клубу», – сказал Пеп Гвардиола

Что «Динамо» делать с Карпиным?9974 голоса
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: BBC
logoЛиверпуль
logoПеп Гвардиола
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoЖереми Доку
logoНико О'Райли
logoЛа Лига
logoБарселона
logoБарселона Б
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сити» разнес «Ливерпуль» – 3:0 в тысячном матче Гвардиолы! Как же прекрасен Доку
сегодня, 19:20
Ван Дейк о незасчитанном голе с «Ман Сити»: «Любое мое слово окажется в прессе. Вы, журналисты, можете обсуждать, с моей стороны – нет смысла. «Ливерпуль» проиграл 0:3, это серьезный удар»
сегодня, 19:18
«Ливерпуль» проиграл «Ман Сити» впервые с 2023 года. У «красных» 2 победы и 2 ничьих на этом отрезке
сегодня, 19:06
Главные новости
«Фемицид начинается со слов. Если быть девочкой, значит быть хуже, то женщин можно насиловать, убивать. В нормальном мире тренера «Интернасьонала» уволили бы». Журналистка про «футбол для мужиков»
21 минуту назад
У Виртца 3 (0+3) очка в 16 матчах за «Ливерпуль» после трансфера за 100+16 млн фунтов
23 минуты назад
«Реал» лидирует в Ла Лиге, у «Барселоны» на 3 очка меньше после 12 туров, «Вильярреал» отстает на 5 баллов, «Атлетико» – на 6
23 минуты назад
У «Барсы» две победы и ничья после 1:2 от «Реала». Дальше – «Атлетик»
39 минут назад
«Сельта» уступила «Барселоне» – 2:4. Левандовски сделал хет-трик, у Рэшфорда 2 ассиста, Ямаль забил
42 минуты назад
Чемпионат Испании. «Барселона» победила «Сельту», «Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано»
43 минуты назад
Коло-Муани сломал челюсть в матче с «МЮ». Форвард «Тоттенхэма» не сыграет за Францию в ноябре, вместо него вызван Товен
55 минут назад
Сафонов провел на скамейке «ПСЖ» 25 матчей подряд. Матвей не играет с мая
59 минут назад
«Интер» стал лидером Серии А после 11-го тура, у «Ромы» тоже 24 очка, «Милан» и «Наполи» отстают на 2 балла, «Болонья» – на 3, «Ювентус» – на 5
сегодня, 21:44
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Лацио», «Рома» обыграла «Удинезе», «Наполи» уступил «Болонье», «Сассуоло» разгромил «Аталанту»
сегодня, 21:39
Ко всем новостям
Последние новости
«Бенфика» после возвращения Моуринью не проигрывает в чемпионате Португалии – 8 матчей. Сегодня 2:2 с «Каза Пия» с пропущенным на 91-й. Лиссабонцы на 6 очков отстают от «Порту»
5 минут назад
Де Йонга удалили на 95-й в игре с «Сельтой» за две желтые – за удары локтем и по ногам. Хавбек «Барсы» не сыграет с «Атлетиком»
34 минуты назад
У Флика 55 побед в 76 матчах во главе «Барсы». У каталонцев при нем 12 поражений, разница мячей – 218:94
39 минут назад
«Барселона» пропустила в 10 матчах подряд – 18 голов на этом отрезке. Это худший результат с 2013 года
47 минут назад
Левандовски обошел Неймара по голам за «Барсу». Роберт – 13-й бомбардир в истории клуба вместе с Энрике, до Стоичкова – 9 мячей
48 минут назад
У Рэшфорда 13 (6+7) очков в 16 матчах за «Барсу» – форвард сделал 2 ассиста в игре с «Сельтой»
49 минут назад
У Левандовского хет-трик в игре с «Сельтой. Форвард «Барсы» забил 7 голов в 9 матчах Ла Лиги
50 минут назад
«ПСЖ» Сафонова возглавил Лигу 1 после 12 туров, у «Марселя» и «Ланса» по 25 очков, у «Монако» Головина – 20 и 6-е место
53 минуты назад
«Лион» уступил «ПСЖ» – 2:3. Невеш забил на 95-й, у Витиньи 2 ассиста, у Хвичи гол
сегодня, 21:43
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Лион», «Страсбур» обыграл «Лилль», «Ницца» уступила «Мецу»
сегодня, 21:42