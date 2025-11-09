Пеп о 3:0 с «Ливерпулем»: «Ман Сити» выглядел великолепно. Горд, что достиг отметки 1000 матчей именно здесь. Период в «Барселоне Б» заложил основу для многого»

Пеп Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Ливерпулем».

Главный тренер «Манчестер Сити » высказался о победе в 11-м туре АПЛ над «Ливерпулем » (3:0).

«Очень хороший первый тайм, но во втором соперник добавил. Мы немного забыли о своей игре, особенно в первые пять-десять минут после перерыва – стали терять мячи и сами создали им импульс. После этого у них появилось пару моментов.

В целом же ребята выглядели великолепно: правильный темп в обращении с мячом и высокий уровень организованности в обороне».

О Нико О’Райлли

«Нико О’Райлли был великолепен. В целом все сыграли отлично – перед нами были все те же чемпионы. Иногда мы выпускаем его латералем в центре, иногда он действует как «десятка» или «восьмерка». Он умеет играть. Его работа на стандартах и при длинных передах очень быстрая. Он умный футболист – играет действительно на высоком уровне. Думаю, он был очень хорош и продолжает показывать отличную форму».

О Жереми Доку

«Послушайте, я знаю, что я хорош, но не преувеличивайте мои заслуги. Игроки все делают сами. Мы должны стараться давать им хороший импульс и выстраивать взаимодействие.

Вы думаете, я учил его обыгрывать защитников? Это природный талант. Он провел выдающийся матч против одного из лучших латералей в Премьер-лиге».

Об игре

«Наша оборонительная структура была очень хорошей, а в атаке, особенно в первом тайме, мы отлично взаимодействовали со всеми игроками в центре поля – у нас все получалось».

О юбилейном 1000-м матче

«Хочу сказать спасибо игрокам и тренерскому штабу за такой подарок. Горд тем, что достиг этой отметки в Манчестере с моим «Сити». Теперь – отдых и возвращение с новой энергией.

Считаю, что период работы в «Барселоне Б» заложил основу для многого. Я тогда сам понял, что способен на это и многому научился.

Никогда не забуду ребят из того первого сезона. Для меня было особенным провести 1000-й матч перед семьей и именно против «Ливерпуля». Я испытываю огромное уважение к этому клубу», – сказал Пеп Гвардиола .