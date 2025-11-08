Радимов удивлен невызовом Мостового в сборную: «Он здорово смотрелся в последних играх «Зенита». Сложно объяснить выбор Карпина. Андрей пропускает второй сбор»
Владислав Радимов удивлен невызовом Андрея Мостового в сборную России.
Владислав Радимов считает, что хавбека «Зенита» Андрея Мостового следовало вызвать в сборную России на ноябрьские матчи.
«Удивительно, что нет Мостового. Он здорово смотрелся в последних играх. Сложно объяснить выбор Карпина. Мостовой пропускает второй сбор [подряд].
Если раньше он не имел места в составе «Зенита», то сейчас стабильно играет», — сказал бывший футболист сборной России.
Ман Сити
Будет ничья
Ливерпуль
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
