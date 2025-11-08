Радимов удивлен невызовом Мостового в сборную: «Он здорово смотрелся в последних играх «Зенита». Сложно объяснить выбор Карпина. Андрей пропускает второй сбор»

Владислав Радимов удивлен невызовом Андрея Мостового в сборную России.

Владислав Радимов считает, что хавбека «Зенита » Андрея Мостового следовало вызвать в сборную России на ноябрьские матчи.

«Удивительно, что нет Мостового. Он здорово смотрелся в последних играх. Сложно объяснить выбор Карпина . Мостовой пропускает второй сбор [подряд].

Если раньше он не имел места в составе «Зенита», то сейчас стабильно играет», — сказал бывший футболист сборной России.