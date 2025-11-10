  • Спортс
  • Дзюба о «Зените» Рио-де-Жанейро: «Играют два россиянина – стоит Мостовому или Глушенкову провести среднюю игру, они сразу в запасе. Обвинить своих пацанов проще всего»
54

Дзюба о «Зените» Рио-де-Жанейро: «Играют два россиянина – стоит Мостовому или Глушенкову провести среднюю игру, они сразу в запасе. Обвинить своих пацанов проще всего»

Артем Дзюба: в «Зените» играют два россиянина, проще всего винить своих пацанов.

Экс-форвард «Зенита» Артем Дзюба, ныне выступающий за «Акрон», высказался о преобладании легионеров в петербуржском клубе.

– Скажи, у тебя поменялось мнение о том, что «Зенит» – клуб из Рио-де-Жанейро и прочее?

– Это провокационный вопрос. Ответ мы видим, играют два россиянина. Мы используем казаха Алипа, а по большому счету, стоит Мостовому или Глушенкову провести среднюю игру, они сразу в запасе.

Жерсон только выздоровел – и сразу Мост сел. Видим, как Андрей Мостовой подходит на интервью и просто не радуется, а в подавленном состоянии.

Я думаю, это все очевидно. Проще всего – обвинить своих пацанов, – сказал Дзюба.

Артем Дзюба: «Понимал, что «Зенит» превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро. Это неправильно, должен быть костяк россиян. Обратно нет смысла идти, я не бразилец»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
