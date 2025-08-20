Акинфеев о ЧМ-2018: «Счастлив, что мы перевернули негативный ход событий. После победы над Саудовской Аравией миллионы повернулись к нам. Тебя любят, все хорошо, страна гуляет»

Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями о ЧМ-2018.

– Когда вы поверили, что в команде очень хорошая химия – в плане коллектива, в плане игроков? Когда вы поверили в то, что вы сможете сделать то, что вы сделали? Обыграли испанцев, легендарный твой сэйв. Поддержка огромная болельщиков всей страны, потому что это было грандиозное событие, которое, в принципе, охватило весь мир. И, естественно, главными хедлайнерами была наша команда, российская команда. Когда появилась такая уверенность? С первого матча, или все-таки вы уже знали, что у вас коллектив, который способен побороться и сыграть очень здорово с лучшими командами мира?

– Нет, в коллективе мы никогда не сомневались, потому что мы все очень хорошо друг друга знали, общались со всеми. И команда действительно по именам и по фамилиям была хорошая. Мы понимали, что вот он праздник, вот стадионы, болельщики, вот европейские болельщики, весь мир приехал, то есть действительно классно было в Москве и в других городах.

Но я честно поверил, что все будет хорошо, после первой игры. Потому что где-то я там посмотрел или кто-то сказал, что Саудовская Аравия на тот момент три года не проигрывала никому или три с половиной, что-то такое. Я думаю: «Так, ну должно же как-то повезти нам». Потому что эти там не проигрывают три с половиной года, а мы выиграть не можем, сейчас там 80 тысяч «Лужников», матч открытия, салюты, главные лица страны, все приехали, принцы сидят. И ты в этой раздевалке, и тебе еще выходить на разминку, а ты не можешь, потому что там какой-то праздник идет, то есть вот все как-то скомкано, скомкано, скомкано перед игрой.

А потом сам матч начался, первый гол, второй, третий. Вот действительно я понял, что команда может выстрелить на этом турнире, ну даже не выстрелить, а выйти из группы хотя бы впервые за, как я люблю говорить, 150 тысяч лет, что мы и сделали. Я выдохнул после первой игры. Не буду ни за кого говорить, я выдохнул и понял, что должно что-то переломиться.

Тут же сразу миллионная армия болельщиков повернулась к нам. Не только 80 тысяч «Лужников». И тут же пресса чуть-чуть лояльнее стала.

Я не буду сейчас рассказывать красивых историй, я счастлив, что мы перевернули ход событий, который был негативный, а тут весы как бы выравняли, вроде тебя уже любят, и все хорошо, и страна гуляет.

– Удивительно то, насколько от любви до ненависти один шаг. Когда практически вся страна полоскала по полной программе до этого, и вдруг вы дали стране глоток воздуха.

– Эмоции даже, положительные эмоции.

– Да, да, это, конечно, было фантастически, и, наверное, давало какую-то энергию, энтузиазм, чтобы выходить дальше и делать то, что вы видели.

– Ну конечно, мы еще когда в Новогорске сидели с ребятами, можно это рассказать. Там в Новогорске есть баня, где после ужина там собирались всегда. И все такие сидят – ну, сколько там матчей? Обычно же, как говорят – три матча и домой. Я говорю: «Не-не-не, ребят, в этот раз пять матчей – это минимум, а там уже посмотрим». Вот оно так и произошло, – сказал вратарь ЦСКА в интервью Игорю Ларионову.