  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Акинфеев о ЧМ-2018: «Счастлив, что мы перевернули негативный ход событий. После победы над Саудовской Аравией миллионы повернулись к нам. Тебя любят, все хорошо, страна гуляет»
12

Акинфеев о ЧМ-2018: «Счастлив, что мы перевернули негативный ход событий. После победы над Саудовской Аравией миллионы повернулись к нам. Тебя любят, все хорошо, страна гуляет»

Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями о ЧМ-2018.

Когда вы поверили, что в команде очень хорошая химия – в плане коллектива, в плане игроков? Когда вы поверили в то, что вы сможете сделать то, что вы сделали? Обыграли испанцев, легендарный твой сэйв. Поддержка огромная болельщиков всей страны, потому что это было грандиозное событие, которое, в принципе, охватило весь мир. И, естественно, главными хедлайнерами была наша команда, российская команда. Когда появилась такая уверенность? С первого матча, или все-таки вы уже знали, что у вас коллектив, который способен побороться и сыграть очень здорово с лучшими командами мира?

– Нет, в коллективе мы никогда не сомневались, потому что мы все очень хорошо друг друга знали, общались со всеми. И команда действительно по именам и по фамилиям была хорошая. Мы понимали, что вот он праздник, вот стадионы, болельщики, вот европейские болельщики, весь мир приехал, то есть действительно классно было в Москве и в других городах.

Но я честно поверил, что все будет хорошо, после первой игры. Потому что где-то я там посмотрел или кто-то сказал, что Саудовская Аравия на тот момент три года не проигрывала никому или три с половиной, что-то такое. Я думаю: «Так, ну должно же как-то повезти нам». Потому что эти там не проигрывают три с половиной года, а мы выиграть не можем, сейчас там 80 тысяч «Лужников», матч открытия, салюты, главные лица страны, все приехали, принцы сидят. И ты в этой раздевалке, и тебе еще выходить на разминку, а ты не можешь, потому что там какой-то праздник идет, то есть вот все как-то скомкано, скомкано, скомкано перед игрой.

А потом сам матч начался, первый гол, второй, третий. Вот действительно я понял, что команда может выстрелить на этом турнире, ну даже не выстрелить, а выйти из группы хотя бы впервые за, как я люблю говорить, 150 тысяч лет, что мы и сделали. Я выдохнул после первой игры. Не буду ни за кого говорить, я выдохнул и понял, что должно что-то переломиться.

Тут же сразу миллионная армия болельщиков повернулась к нам. Не только 80 тысяч «Лужников». И тут же пресса чуть-чуть лояльнее стала.

Я не буду сейчас рассказывать красивых историй, я счастлив, что мы перевернули ход событий, который был негативный, а тут весы как бы выравняли, вроде тебя уже любят, и все хорошо, и страна гуляет.

Удивительно то, насколько от любви до ненависти один шаг. Когда практически вся страна полоскала по полной программе до этого, и вдруг вы дали стране глоток воздуха.

– Эмоции даже, положительные эмоции.

Да, да, это, конечно, было фантастически, и, наверное, давало какую-то энергию, энтузиазм, чтобы выходить дальше и делать то, что вы видели.

– Ну конечно, мы еще когда в Новогорске сидели с ребятами, можно это рассказать. Там в Новогорске есть баня, где после ужина там собирались всегда. И все такие сидят – ну, сколько там матчей? Обычно же, как говорят – три матча и домой. Я говорю: «Не-не-не, ребят, в этот раз пять матчей – это минимум, а там уже посмотрим». Вот оно так и произошло, – сказал вратарь ЦСКА в интервью Игорю Ларионову.

Увольнять ли Семака?8461 голос
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: подкаст «PARI с Ларионовым»
logoИгорь Акинфеев
logoСборная России по футболу
болельщики
logoЧМ-2018 FIFA
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoИгорь Ларионов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Акинфеев об антирекордной серии в ЛЧ: «Давила, было тяжело, обидно. Когда я сыграл 4 матча на ноль в квалификации, сказали, что это не считается, и досчитали до 43»
149сегодня, 11:35
Акинфееву не нравится современная спортивная журналистика: «Тыканье телефоном в лоб, в нос. Некультурно, вопросы провокационные. Не хочу стоять как мальчик и оправдываться за обидный гол»
110сегодня, 09:41
Главные новости
«Арсенал» не пойдет за Родриго, если травма Хавертца окажется тяжелой. Лондонцы постараются арендовать кого-нибудь или подписать за небольшие деньги – Варди, возможно
44 минуты назад
Защитник «Зенита» Ренан интересен «Васко да Гама». Медведев подтвердил: «Идут переговоры»
613 минут назад
Акинфеев об игре ногами: «Для меня важна надежность, переломить меня трудно. Не хочу разыграть от ворот и через 5 секунд получить гол. Привез бы кто-то в финале Кубка – и до свидания»
1640 минут назад
«Какой ###### бардак устроил агент Исака! Я бы немедленно уволил его. И глупо утверждать, что игроку кто-то обещал возможность уйти. Серьезно? Да бросьте!» Ширер о конфликте
2259 минут назад
Леау не сыграет с «Кремонезе» из-за травмы икроножной мышцы, полученной в матче с «Бари». Участие вингера «Милана» в игре с «Лечче» под вопросом
1сегодня, 15:42
Мерсон о Дьокереше против «МЮ»: «Сака стоит 100 млн и почти не касался мяча, Шоу его выключил, но об этом мало говорят, потому что это Сака. Зато в случае с дебютантом – бурная реакция»
6сегодня, 15:33
ЦСКА обратился в ЭСК по поводу неудаления Лещука в эпизоде с Круговым и неназначенного пенальти на Алвесе в матче с «Динамо»
40сегодня, 15:27
Блогер Голдбридж приобрел права на показ пятничных матчей Бундеслиги в Великобритании. Впервые матчи европейской топ-лиги будет транслировать ютубер (The Athletic)
22сегодня, 15:26
«Балтика» может стать российским «Лестером». В футболе нет сверхъестественных вещей. И наш клуб ближе всех к Европе, недалеко на еврокубки ехать». Филин о калининградцах
23сегодня, 15:20
Черданцев не верит в чемпионство «Локо»: «Объективно слабее по составу, чем «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Краснодар». Нельзя русскими футболистами конкурировать с игроками из разных стран»
114сегодня, 14:42
Ко всем новостям
Последние новости
«Брентфорд» не продал Висса «Ньюкаслу» за 35+5 млн фунтов. «Пчелы» не называли запрашиваемую за форварду цену ни одной из команд (The Athletic)
55 секунд назад
«Когда возникает спорная ситуация с судьей-женщиной, сразу все ополчаются. Стереотипное мышление сплошь и рядом – мужское мировоззрение сложно поменять». Батыршина о скандале с комментатором Боярским
2 минуты назад
«Барселона» договорилась с властями города об использовании «Олимпик Льюис Компанис» до конца февраля на случай проблем с возвращением на «Камп Ноу»
113 минут назад
Купленный за 10 млн евро новичок «Пармы» Фриган порвал «кресты». Форварда подписали на прошлой неделе
120 минут назад
Джо Коул: «Сейчас у Артеты лучший шанс на победу за все время, но ему купили Дьокереша, над которым висит знак вопроса. Вот если бы «Арсенал» взял Осимхена... А пока «Ливерпуль» остается лучшей командой»
430 минут назад
Суарес хочет завершить карьеру вместе с Месси: «Мы говорим об этом много лет. Но каждый из нас примет правильное для себя решение»
131 минуту назад
Гарначо рассказал друзьям, что переходит в «Челси», хотя «синие» просили вингера «МЮ» набраться терпения. Переговоры клубов активизируются в ближайшие дни (talkSPORT)
233 минуты назад
Баэна получил мышечную травму на тренировке «Атлетико». Вингера купили за 45+5 млн евро в июле
144 минуты назад
Тель об оскорблениях после матча с «ПСЖ»: «Расизму нет места в нашем обществе. Это не сломает меня, каждый день – это урок»
246 минут назад
«Ювентус» связался с «Челси» по трансферу Чуквуэмеки. «Синие» уже отклонили несколько предложений «Боруссии»
856 минут назад