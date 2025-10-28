Акинфеев про подарки: «Золотой iPhone с моим сэйвом в матче с Испанией – самый ценный. После титула с ЦСКА дарили Range Rover. Ощущал диссонанс, для обычных людей подобное – слишком большая роскошь»

Игорь Акинфеев вспомнил, как ему подарили золотой смартфон от Apple.

«После чемпионата мира, когда ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко выиграл Суперкубок в Нижнем Новгороде, компания Caviar преподнесла мне тяжеленный золотой iPhone, на задней стороне которого изображен мой сэйв ногой в победном матче с испанцами. Наверное, из всех подарков это самый ценный.

Понятно, что я никогда им не пользовался, хотя, наверное, мог бы, но пугала сама мысль о том, что столь необыкновенный подарок я могу где-то потерять или его украдут.

Когда мы стали чемпионами страны, выиграв у «Рубина» в Казани, один влиятельный человек, который за нас тогда болел, подогнал нам в качестве подарков сразу несколько Range Rover: мне, Леониду Слуцкому, который тогда тренировал команду, Понтусу Верблуму, кому-то еще.

С одной стороны, безусловно, приятно, когда по отношению к тебе делаются столь широкие жесты, но с другой – я реально чувствовал себя неловко. Ну да, стали чемпионами, но любая победа – это всего лишь мгновение. Наверное, поэтому я и ощущал некий внутренний диссонанс, понимая, что в глазах обычных людей, большинство которых вряд ли могут позволить себе автомобиль такого класса, подобные подарки – это слишком большая роскошь.

Дарили всевозможные папахи, какие-то другие экзотические головные уборы, кортики, кинжалы. Дома хранится очень красивый портрет, который одна из девочек-фанаток вышила бисером. Знаю, что она же делала подобный для Криштиану Роналду.

Отдельная категория – письма, которые я получаю до сих пор. В некоторые конверты отправители, а скорее, наверное, отправительницы, вкладывали какую-то сушеную траву, монетки, амулеты в стиле ведьминских приворотов. Но такие я даже в руки не брал – если видел, что в конверты что-то вложено, отдавал их персоналу из пресс-службы клуба, и уже там их вскрывали. Не сказал бы, что сильно верю в привороты и сглазы, но, как говорится, береженого Бог бережет», – отметил голкипер ЦСКА в книге «Игорь Акинфеев . Автобиография».