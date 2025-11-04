Слот о Виртце: «Он показал то, что мы и ожидали, но ему не повезло с результатами, как и другим. Флориану нужно время, чтобы привыкнуть к интенсивности АПЛ»

Арне Слот: Виртцу нужно адаптироваться у интенсивности АПЛ.

Арне Слот высказался об адаптации Флориана Виртца к АПЛ .

«Можно сказать, что он вышел в стартовом составе в одном из четырех матчей, а можно говорить, что он уже вышел в стартовом составе в восьми, девяти, десяти, одиннадцати матчах этого сезона.

Нам много раз приходилось играть по три матча за неделю с перерывами всего по два дня. Для игрока, приехавшего из другой лиги, пусть и очень хорошей, Премьер-лига немного более напряженная, так что он много играл, если присмотреться. Он оказывал влияние во многих матчах, но ему не повезло с конечным результатом, как и другим игрокам. Он показал то, что мы ожидали, – игрок, который может многое сделать для команды, у него также будут и свои цели.

Если вам 22 или 23 года, и вы приехали из другой лиги, вам нужно некоторое время, чтобы адаптироваться к интенсивности, если вы играете каждые два-три дня. До меня в команду пришел Райан Грейвенберх, и емупотребовалось время, чтобы адаптироваться к интенсивности лиги», – сказал главный тренер «Ливерпуля » на пресс-конференции перед матчем с «Реалом» в Лиге чемпионов.