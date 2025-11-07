  • Спортс
6

Отец Виртца о критике сына: «Мы довольны первыми матчами в «Ливерпуле», партнеры признают его уровень. Он должен адаптироваться к АПЛ и получать удовольствие, как в Бундеслиге»

Отец Флориана Виртца: мы довольны его результатами в АПЛ.

Отец Флориана Виртца высказался о критике в адрес полузащитника «Ливерпуля». Немец совершил 3 результативных действия в 15 матчах текущего сезона, ни разу не забив.

О критике сына

«Сначала я думал подождать и посмотреть, как пройдут первые десять матчей чемпионата. Мы, как и сам Флориан, полностью довольны результатом».

Об отличиях игры в АПЛ

«Невероятная скорость, постоянное взаимодействие. Это было весьма впечатляюще в первых нескольких играх. Пройденные расстояния и скорость были значительно выше [чем в Бундеслиге]. Но стиль игры порой сильно отличается, потому что кажется менее организованным, а скорее более сосредоточенным на темпе».

О переходе в «Ливерпуль»

«Флориан хорошо влился в команду, и его партнеры по команде, безусловно, признают его уровень.

Ему также было волнительно присоединиться к команде, которая, несомненно, выросла и, помимо него, приобрела одного или двух новых игроков. И все они были соответствующего уровня. Все это было для него очень волнительно».

О положении команды

«Думаю, текущее положение в лиге ясно показывает, что этой футбольной машине еще есть куда совершенствоваться. Но механики все исправят.

Надеюсь, он настолько хороший игрок, что сможет адаптироваться к требованиям АПЛ и получит от этого столько же удовольствия, сколько и в Бундеслиге», – заявил Ханс Виртц.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Bild
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoФлориан Виртц
logoбундеслига Германия
logoСборная Германии по футболу
