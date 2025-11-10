  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кафанов считает, что «ПСЖ» опасается, что Сафонов вытеснит Шевалье: «Потому что Люка стоит 40 миллионов, но он играет не без помарок, тоже делает ошибки, как и все вратари»
30

Кафанов считает, что «ПСЖ» опасается, что Сафонов вытеснит Шевалье: «Потому что Люка стоит 40 миллионов, но он играет не без помарок, тоже делает ошибки, как и все вратари»

Виталий Кафанов: в «ПСЖ» есть опасения, что Сафонов вытеснит Шевалье.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов полагает, что в «ПСЖ» опасаются конкуренции между Матвеем Сафоновым и Люка Шевалье.

Голкипер сборной России не играет за парижан с мая – он провел 25 матчей подряд на скамейке запасных.

«Он (Шевалье) не лучший. Он играет не без помарок, тоже делает ошибки, как и все вратари. Когда дадут шанс Матвею, хочется, чтобы ему дали две-три игры, чтобы он почувствовал игровой ритм. Тогда, думаю, он встанет надолго.

Думаю, в «ПСЖ» есть опасения [что Сафонов вытеснит Шевалье], потому что он стоит 40 миллионов.

Сафонов хочет играть, но он понимает, что вратарь только один. У Матвея просто сложилась карьера, что он всегда был первым, но большие вратари всегда переживали такие периоды и выходили из них сильнее.

У Матвея до этого все шло очень гладко, и в такой ситуации он оказался впервые. Но он должен это пройти и стать более сильным вратарем. Он ничего плохого не говорил, возможно, тренеры не так поняли. Он просто хочет играть», – заявил Кафанов.

Что «Динамо» делать с Карпиным?17240 голосов
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: РИА Новости
logoМатвей Сафонов
logoЛюка Шевалье
logoпремьер-лига Россия
logoПСЖ
РИА Новости
logoВиталий Кафанов
logoлига 1 Франция
logoСборная России по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кафанов о Сафонове в «ПСЖ»: «Ни в чем не уступает Шевалье, он в прекрасной форме. Нужно дать Матвею провести хотя бы три матча подряд, тогда он будет действовать все лучше»
сегодня, 13:04
«ПСЖ» Сафонова возглавил Лигу 1 после 12 туров, у «Марселя» и «Ланса» по 25 очков, у «Монако» Головина – 20 и 6-е место
вчера, 21:52
Сафонов провел на скамейке «ПСЖ» 25 матчей подряд. Матвей не играет с мая
вчера, 21:46
Главные новости
Карпин о «Динамо»: «Думаю не про топ-3, топ-2 и даже не про топ-8, а про следующую игру – нам ее надо выиграть»
3 минуты назад
Василий «Пельмень» Камоцкий о «Спартаке»: «Готов войти в штаб Станковича и мотивировать ребят по методу Гаттузо. Деян переживает за команду, молодец»
12 минут назад
Де Лаурентис опроверг отставку Конте: «Сказки. Антонио – настоящий мужчина, жертвующий каждой секундой жизни ради профессии. У нас особая связь, горжусь, что он рядом со мной и «Наполи»
25 минут назад
Дмитрий Шнякин: «Почему завелся Станкович? Мы спрашиваем о том, что не понравилось в судействе, в каждом флеш-интервью. Что не так с этим вопросом?»
48 минут назадВидео
Тимур Гурцкая: «Макарова подставили в «Динамо». Доктор разрешил играть, а тренер по физподготовке сказал – нет. Денис получил штраф на месячную зарплату за неучастие в тренировке»
сегодня, 19:34
Соберите состав сборной, который понравится Карпину
сегодня, 19:30Тесты и игры
Клубы МЛС не видят смысла в подписании Неймара. «Чикаго Файр» назвал отказ от игрока «благословением» (ESPN Brasil)
сегодня, 19:20
Быстров о матче «Зенита» с «Крыльями»: «Семак капитулировал, выпустив Соболева – дай Ерохину, Лусиано 30 минут. «Судьи плохо судили, поле неровное…» Это не отмазка для такого клуба»
сегодня, 18:59Видео
«Ман Сити» о 1000 матчей Пепа: «71,6% побед. У Фергюсона – 58,1%, у Моуринью – 61,6%, у Анчелотти – 59,8%, у Конте – 58,2%, у Энрике – 61,3%. Цифры отражают класс нашего тренера»
сегодня, 18:49
Родриго еще больше недоволен ролью в «Реале» и может уйти в январе. Вингер предпочел бы играть в АПЛ (ESPN Brasil)
сегодня, 18:29
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Челябинск» победил «Уфу», «Факел» обыграл «Спартак» из Костромы
сегодня, 18:35
Манчини согласился возглавить «Аль-Садд» Клаудиньо
сегодня, 17:59
Карпин о травмах в сборной: «Сильянова и Баринова не будет с Чили и Перу. Решили дать паузу, не рисковать»
сегодня, 17:49
Ди Канио о Киву в «Интере»: «Иногда эстетика должна идти к черту, если хочешь добиться цели. Нужна конкретика, и не важно, насколько красива игра»
сегодня, 16:55
Газзаев о совмещении Карпина: «Ему надо определиться с командой. В сборной получается лучше, чем в «Динамо». Там есть концепция игры, в клубе результата нет»
сегодня, 14:41
Доку после 3:0 с «Ливерпулем»: «В моей жизни появился Бог, я хочу играть без страха и сомнений. Надеюсь совершенствоваться дальше с партнерами по «Сити» и таким отличным тренером»
сегодня, 14:18
«Атлетико» продал контрольный пакет акций инвестфонду Apollo, сделку закроют в 2026-м. Американская компания вложится в команды и инфраструктурные проекты клуба
сегодня, 14:03
Гришин о конфликте Станковича с журналистом: «Спрашивайте по игре – по тактике, заменам, тут я на стороне Деяна. Не надо провоцировать вопросами о судействе, он правильно сказал»
сегодня, 13:57
Моуринью после 2:2 с «Каза Пия»: «Это вина «Бенфики», судей и ВАР. Пенальти в наши ворота не трактуется ФИФА и УЕФА как 11-метровый – это вернуло соперника в игру»
сегодня, 13:41
Нагельсманн о Виртце: «В «Ливерпуле» очень сложная ситуация. Каждый хочет быть «звездой» атаки, клуб нестабилен. Мы все знаем способности Фло, но ему нелегко проявить себя»
сегодня, 13:39