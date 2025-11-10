Кафанов считает, что «ПСЖ» опасается, что Сафонов вытеснит Шевалье: «Потому что Люка стоит 40 миллионов, но он играет не без помарок, тоже делает ошибки, как и все вратари»

Виталий Кафанов: в «ПСЖ» есть опасения, что Сафонов вытеснит Шевалье.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов полагает, что в «ПСЖ» опасаются конкуренции между Матвеем Сафоновым и Люка Шевалье .

Голкипер сборной России не играет за парижан с мая – он провел 25 матчей подряд на скамейке запасных.

«Он (Шевалье) не лучший. Он играет не без помарок, тоже делает ошибки, как и все вратари. Когда дадут шанс Матвею, хочется, чтобы ему дали две-три игры, чтобы он почувствовал игровой ритм. Тогда, думаю, он встанет надолго.

Думаю, в «ПСЖ » есть опасения [что Сафонов вытеснит Шевалье], потому что он стоит 40 миллионов.

Сафонов хочет играть, но он понимает, что вратарь только один. У Матвея просто сложилась карьера, что он всегда был первым, но большие вратари всегда переживали такие периоды и выходили из них сильнее.

У Матвея до этого все шло очень гладко, и в такой ситуации он оказался впервые. Но он должен это пройти и стать более сильным вратарем. Он ничего плохого не говорил, возможно, тренеры не так поняли. Он просто хочет играть», – заявил Кафанов.