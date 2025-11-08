Слот о словах Венгера про позицию Виртца в «Ливерпуле»: «Если мне понадобится операция на открытом сердце, я не буду говорить хирургу, что делать. В футболе все говорят, как лучше поступить»

Арне Слот оценил слова Арсена Венгера про «Ливерпуль».

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ранее заявил, что выступление Флориана Виртца на позиции «десятки» разрушило полузащиту «Ливерпуля ».

«У каждого есть право на собственное мнение, и у многих оно есть.

Если мне понадобится операция на открытом сердце, я не буду говорить хирургу, что ему делать. Но в футболе все говорят, как лучше поступить.

Флориан сейчас играет слева. Но могу сказать вам, что если не в этом сезоне, то в другом, или если не сейчас, то завтра, он будет отлично играть в качестве полузащитника «Ливерпуля».

У нас есть пять или шесть очень хороших полузащитников, которые могут играть вместе, но им нужно больше играть вместе, чтобы раскрыть потенциал каждого игрока.

Флориану нужно время, чтобы адаптироваться к партнерам по команде, а партнерам нужно время, чтобы притереться к нему», – сказал Арне Слот .