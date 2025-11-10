  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гвардиола о Бернарду: «Один из самых умных игроков. В прошлом сезоне он вымотался, но был с нами в каждом матче – поэтому он капитан «Сити», это не забудется»
0

Гвардиола о Бернарду: «Один из самых умных игроков. В прошлом сезоне он вымотался, но был с нами в каждом матче – поэтому он капитан «Сити», это не забудется»

Пеп Гвардиола: Бернарду Силва всегда был рядом в трудные для «Сити» моменты.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высоко оценил качества Бернарду Силвы после разгромной победы над «Ливерпулем» (3:0) в 11-м туре АПЛ.

«Он мастер такой игры. Темп, отбор мяча, ускорение и замедление, интуиция, [чтобы] определить, где находится свободное пространство, как управлять ситуацией и многое другое. Он один из самых умных игроков, которых я когда-либо встречал.

В прошлом сезоне Бернарду испытывал трудности, но он был с нами в каждом матче. Он был вымотан, и после 50 или 60 минут [игры в прошлом сезоне] он не мог бежать ни минуты больше.

В некоторые моменты он говорил: «Пеп, я выжат. ​​Мой разум [больше не здесь], ноги тоже». Но он был рядом. И я много раз говорил своим игрокам и ему, что это не забудется.

Именно поэтому он наш капитан. Потому что в трудные моменты он был рядом», – сказал Гвардиола.

Что «Динамо» делать с Карпиным?14824 голоса
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoБернарду Силва
logoПеп Гвардиола
психология
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Холанд и Шерки подкалывают друг друга в раздевалке «Ман Сити». Райан смеется над акцентом норвежца, Эрлинг в ответ кричит ему: «Шерррррки!»
сегодня, 11:44
Гвардиола после 3:0 с «Ливерпулем»: «Салах был кошмаром много лет, наказывал «Сити» скоростью. Я просил О’Райли быть агрессивным, но ему помогали два-три игрока рядом»
сегодня, 10:01
Пеп о 3:0 с «Ливерпулем»: «Игроки «Ман Сити» сделали мне подарок своей игрой против чемпиона. В обороне все было здорово, Доку великолепен в паре с Холандом»
вчера, 20:13
Пеп о 3:0 с «Ливерпулем»: «Ман Сити» выглядел великолепно. Горд, что достиг отметки 1000 матчей именно здесь. Период в «Барселоне Б» заложил основу для многого»
вчера, 19:28
Главные новости
Малафеев, Акинфеев, Тороп − кто главный по сухим матчам в FONBET Кубке России?
34 минуты назадТесты и игры
Игнатьев о критике: «В СМИ одна грязь, мало интересного пишете. Мнения экспертов – ради лайков и комментариев. Можно сойти с ума, если прислушиваться к каждому»
48 минут назад
Сергей Ташуев: «Все хают Станковича, даже если он побеждает. А про Карпина в «Динамо» мы слышим: «Ему надо еще дать время поработать». Разве это не двойные стандарты?»
сегодня, 12:54
Куртуа получил травму приводящей мышцы ноги. Вратарь «Реала» не сыграет за Бельгию в ноябре
сегодня, 12:50
Баринов и Сильянов пропустят игры сборной с Перу и Чили. Футболисты «Локомотива» травмировались в матче с «Оренбургом»
сегодня, 12:39
Агент Миранчука про уход из «Атланты»: «Новость для кликов, Алексей выполняет контракт. Он большой профессионал и не будет сваливать невыход в плей-офф на партнеров»
сегодня, 12:10
У Вальверде травма полуперепончатой мышцы правой ноги. Хавбек «Реала» пропустит 1–2 недели
сегодня, 12:09
Девять человек застали в «Барселоне» и Педри, и Хави. Сколько назовете?
сегодня, 12:00Тесты и игры
Холанд и Шерки подкалывают друг друга в раздевалке «Ман Сити». Райан смеется над акцентом норвежца, Эрлинг в ответ кричит ему: «Шерррррки!»
сегодня, 11:44
Дзюба о «Зените» Рио-де-Жанейро: «Играют два россиянина – стоит Мостовому или Глушенкову провести среднюю игру, они сразу в запасе. Обвинить своих пацанов проще всего»
сегодня, 11:42
Ко всем новостям
Последние новости
«Атлетико» продал контрольный пакет акций инвестфонду Apollo, сделку закроют в 2026-м. Американская компания вложится в команды и инфраструктурные проекты клуба
1 минуту назад
Гришин о конфликте Станковича с журналистом: «Спрашивайте по игре – по тактике, заменам, тут я на стороне Деяна. Не надо провоцировать вопросами о судействе, он правильно сказал»
7 минут назад
Моуринью после 2:2 с «Каза Пия»: «Это вина «Бенфики», судей и ВАР. Пенальти в наши ворота не трактуется ФИФА и УЕФА как 11-метровый – это вернуло соперника в игру»
23 минуты назад
Нагельсманн о Виртце: «В «Ливерпуле» очень сложная ситуация. Каждый хочет быть «звездой» атаки, клуб нестабилен. Мы все знаем способности Фло, но ему нелегко проявить себя»
25 минут назад
Василий Герелло исполнит «Вечернюю песню» после матча России и Перу на «Газпром Арене»
38 минут назад
Ди Канио о «Наполи»: «Конте постоянно транслирует негатив, подобный бою там-тама – команда становится лидером, а он говорит: «Нас все равно критикуют». Это влияет на игроков»
50 минут назад
Кафанов о Сафонове в «ПСЖ»: «Ни в чем не уступает Шевалье, он в прекрасной форме. Нужно дать Матвею провести хотя бы три матча подряд, тогда он будет действовать все лучше»
сегодня, 13:04
Первая лига. «Челябинск» играет с «Уфой», «Факел» против «Спартака» из Костромы
сегодня, 13:03Live
Титов о Станковиче: «Деян думал, что ему будет проще, но «Спартак» – это вулкан. Мне очень хотелось, чтобы у руля команды был футболист, а не тот, кто научился руководить около доски»
сегодня, 12:27
Руни о гонке в АПЛ: «Арсенал» фаворит, «Сити» набирает обороты – победит кто-то из них. «Ливерпулю» будет непросто»
сегодня, 12:27