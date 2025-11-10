Гвардиола после 3:0 с «Ливерпулем»: «Салах был кошмаром много лет, наказывал «Сити» скоростью. Я просил О’Райли быть агрессивным, но ему помогали два-три игрока рядом»
Главный тренер «Манчестер Сити» высказался об игре полузащитника Нико О’Райли и других футболистов против Мохамеда Салаха.
«Горожане» одержали разгромную победу над «Ливерпулем» (3:0) в 11-м туре АПЛ.
«Он [Мо Салах] был кошмаром много лет. Он постоянно наказывал нас своей скоростью. И я говорил [Нико]: «Ты должен быть агрессивным».
Каждый раз, когда Мо получал мяч, ему помогали два-три игрока рядом. И Джереми [Доку], Бернарду [Силва], Фил [Фоден] были неподалеку, чтобы не оставить его один на один.
Это была невероятная командная битва, и оборона была очень, очень хороша, особенно в первом тайме. Но Нико сделал шаг вперед. В матчах против лучших вингеров нужно доказывать, как ты справляешься и играешь, и нет лучшего случая, чем встреча с Салахом и умение справляться с этим!» – отметил Гвардиола.