Гвардиола после 3:0 с «Ливерпулем»: «Салах был кошмаром много лет, наказывал «Сити» скоростью. Я просил О’Райли быть агрессивным, но ему помогали два-три игрока рядом»

Пеп Гвардиола: Салах был кошмаром «Манчестер Сити» много лет.

Главный тренер «Манчестер Сити » высказался об игре полузащитника Нико О ’Райли и других футболистов против Мохамеда Салаха .

«Горожане» одержали разгромную победу над «Ливерпулем » (3:0) в 11-м туре АПЛ .

«Он [Мо Салах] был кошмаром много лет. Он постоянно наказывал нас своей скоростью. И я говорил [Нико]: «Ты должен быть агрессивным».

Каждый раз, когда Мо получал мяч, ему помогали два-три игрока рядом. И Джереми [Доку], Бернарду [Силва], Фил [Фоден] были неподалеку, чтобы не оставить его один на один.

Это была невероятная командная битва, и оборона была очень, очень хороша, особенно в первом тайме. Но Нико сделал шаг вперед. В матчах против лучших вингеров нужно доказывать, как ты справляешься и играешь, и нет лучшего случая, чем встреча с Салахом и умение справляться с этим!» – отметил Гвардиола.