  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гвардиола после 3:0 с «Ливерпулем»: «Салах был кошмаром много лет, наказывал «Сити» скоростью. Я просил О’Райли быть агрессивным, но ему помогали два-три игрока рядом»
0

Гвардиола после 3:0 с «Ливерпулем»: «Салах был кошмаром много лет, наказывал «Сити» скоростью. Я просил О’Райли быть агрессивным, но ему помогали два-три игрока рядом»

Пеп Гвардиола: Салах был кошмаром «Манчестер Сити» много лет.

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался об игре полузащитника Нико О’Райли и других футболистов против Мохамеда Салаха.

«Горожане» одержали разгромную победу над «Ливерпулем» (3:0) в 11-м туре АПЛ

«Он [Мо Салах] был кошмаром много лет. Он постоянно наказывал нас своей скоростью. И я говорил [Нико]: «Ты должен быть агрессивным».

Каждый раз, когда Мо получал мяч, ему помогали два-три игрока рядом. И Джереми [Доку], Бернарду [Силва], Фил [Фоден] были неподалеку, чтобы не оставить его один на один.

Это была невероятная командная битва, и оборона была очень, очень хороша, особенно в первом тайме. Но Нико сделал шаг вперед. В матчах против лучших вингеров нужно доказывать, как ты справляешься и играешь, и нет лучшего случая, чем встреча с Салахом и умение справляться с этим!» – отметил Гвардиола.

Что «Динамо» делать с Карпиным?13852 голоса
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер City Xtra
logoМанчестер Сити
logoЛиверпуль
logoПеп Гвардиола
logoпремьер-лига Англия
logoЖереми Доку
logoБернарду Силва
logoНико О'Райли
logoФилип Фоден
logoМохамед Салах
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пеп о 3:0 с «Ливерпулем»: «Игроки «Ман Сити» сделали мне подарок своей игрой против чемпиона. В обороне все было здорово, Доку великолепен в паре с Холандом»
вчера, 20:13
Пеп о 3:0 с «Ливерпулем»: «Ман Сити» выглядел великолепно. Горд, что достиг отметки 1000 матчей именно здесь. Период в «Барселоне Б» заложил основу для многого»
вчера, 19:28
Салах – лидер по голам в матчах против команд Гвардиолы. Букмекеры дают 34% вероятности, что египтянин забьет в предстоящей встрече с «Ман Сити»
вчера, 15:29
Главные новости
Журналист «Матч ТВ» о конфликте со Станковичем: «Провоцировать Деяна не старался – профессиональная недоработка, может. Но это не дает ему права так говорить»
1 минуту назад
Жозе Моуринью: «Многие не уважают «Бенфику», у СМИ и судей вопиющие двойные стандарты. Человек из нового поколения хейтеров оскорбил 60 тысяч наших фанатов, и это допускается на профессиональном уровне»
19 минут назад
Месси посетил «Камп Ноу»: «Скучаю по этому месту всей душой. Надеюсь, смогу вернуться однажды, и не только чтобы попрощаться💙❤️»
38 минут назадФото
Конте обсудит с руководством «Наполи» ситуацию в команде. Стороны решат, продолжать ли сотрудничество (Маттео Моретто)
51 минуту назад
«Динамо» может подписать Ваханию и Мелехина зимой. Защитников «Ростова» хочет видеть Карпин, первичные контакты состоялись («Чемпионат»)
сегодня, 10:13
В 13 европейских клубах играют россияне. Вспомните все команды наших легионеров?
сегодня, 10:00Тесты и игры
Агент Нгамале о заявлениях блогера Никки Сии: «Чистые сплетни, явная попытка навредить Муми. Она нарушила несколько законов, считаю»
сегодня, 09:55
Журналист «Матч ТВ» о конфликте со Станковичем: «Он хочет, чтобы я кланялся? Я улыбнулся и пожелал удачи, считаю, что сделал все правильно»
сегодня, 09:40Видео
ТВ «Реала» после 0:0 с «Райо»: «На Мбаппе был очевидный фол – когда Ямаль симулировал, на «Кампо де Вальекас» были неполадки с ВАР. Мунуэра и Васкес – плоды режима Негрейры»
сегодня, 09:26
Репортер «Матч ТВ» о конфликте со Станковичем: «На улице я мог бы жестко ответить, но представляю канал, свою нацию, не можем устраивать мордобой. Сильный человек может сдержать гнев»
сегодня, 08:58Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Ди Канио о «Милане»: «Леау ходит пешком и не задает тон игры, откуда браться голам? Без помощи Рабьо это огромная проблема. Они прибавили, когда играли как команда»
3 минуты назад
Каррагер о гонке в АПЛ: «Арсенал» будет нервничать, потому что «Сити» уже догонял их раньше. «Канониры» надеялись на ничью, но «горожане» разгромили «Ливерпуль» в пух и прах»
20 минут назад
Конте о «Наполи»: «Я не вижу химии, каждый думает о своем огороде. Я беру на себя ответственность, но не хочу поддерживать умирающего. Нужно что-то делать»
35 минут назад
Защитник «Балтики» Беликов об РПЛ: «Хотим быть первыми, будем стремиться к этому. Заслужили своей работой пятое место»
49 минут назад
«Аталанта» уволит Юрича и назначит Палладино. У команды одна победа в 8 последних матчах
сегодня, 10:09
КДК рассмотрит оскорбительные кричалки болельщиков «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» на матчах Кубка России
сегодня, 09:38
Дети с ментальными проблемами отпарили футболки игроков «Оренбурга» перед фотосессией. В клубе считают, что способствуют социальному равенству граждан
сегодня, 09:29
Сборная России почтит память защитников блокадного Ленинграда на Пискаревском кладбище перед матчем с Перу
сегодня, 09:12
КДК рассмотрит неявку Станковича на пресс-конференцию после матча с «Ахматом». Конфликт с журналистом в рапорте не отражен
сегодня, 09:02
Квеквескири о судействе с «Локомотивом»: «Всем было понятно, что первого пенальти не было – реактивное решение товарища судьи. Хорошо, что ВАР исправил момент»
сегодня, 08:40