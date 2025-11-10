  • Спортс
  • Коло-Муани сломал челюсть в матче с «МЮ». Форвард «Тоттенхэма» не сыграет за Францию в ноябре, вместо него вызван Товен
Коло-Муани сломал челюсть в матче с «МЮ». Форвард «Тоттенхэма» не сыграет за Францию в ноябре, вместо него вызван Товен

Рандаль Коло-Муани не поедет в сборную Франции из-за травмы.

Рандаль Коло-Муани пропустит ноябрьские матчи сборной Франции из-за травмы.

Как сообщает Фабрис Хокинс, нападающий «Тоттенхэма» сломал челюсть в матче 11-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (2:2). Он был заменен в перерыве встречи.

Вместо Коло-Муани в сборную Франции вызван полузащитник «Ланса» Флориан Товен.

В ноябре Франция сыграет в отборе на ЧМ-2026 с Украиной и Азербайджаном. Матчи пройдут 13 и 16 ноября.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер сборной Франции
