Коло-Муани сломал челюсть в матче с «МЮ». Форвард «Тоттенхэма» не сыграет за Францию в ноябре, вместо него вызван Товен

Рандаль Коло-Муани пропустит ноябрьские матчи сборной Франции из-за травмы.

Как сообщает Фабрис Хокинс, нападающий «Тоттенхэма » сломал челюсть в матче 11-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед » (2:2). Он был заменен в перерыве встречи.

Вместо Коло-Муани в сборную Франции вызван полузащитник «Ланса » Флориан Товен.

В ноябре Франция сыграет в отборе на ЧМ-2026 с Украиной и Азербайджаном. Матчи пройдут 13 и 16 ноября.