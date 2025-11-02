Орлов о победе «Зенита» над «Локо»: «Решения Семака сработали, он своевременно сделал замены. Игра питерцев после 60-ё минуты насторожила»
Орлов об игре «Зенит» – «Локомотив»: решения Семака сработали.
Комментатор Геннадий Орлов положительно оценил решения тренера «Зенита» Сергея Семака в матче против «Локомотива» (2:0).
«Немного насторожила игра питерцев после перерыва. Точнее – после 60-й минуты. Хозяева отдали инициативу. Некоторые футболисты – в частности Жерсон – подустали. В итоге «Локо» выглядел агрессивнее, а «Зенит» играл от обороны. Но счет-то скользкий!
Хорошо, что Семак своевременно сделал замены. Выпустил Соболева, Лусиано, которые цеплялись за длинные передачи, сбивали темп сопернику. Так что решения главного тренера сине-бело-голубых и его помощников сработали. Сергея Богданыча можно только поздравить», – сказал Орлов.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
