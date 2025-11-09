  • Спортс
  • Семак об игре с «Крыльями»: «Увидели весенний футбол. Картинка неплохая за счет того, что посыпали свежескошенной зеленой травой, но травы там почти нет, играли на земле»
Семак об игре с «Крыльями»: «Увидели весенний футбол. Картинка неплохая за счет того, что посыпали свежескошенной зеленой травой, но травы там почти нет, играли на земле»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в очередной раз раскритиковал поле стадиона в Самаре после игры с «Крыльями Советов» (1:1).

– До игры вы тактично отзывались о поле. Если можно, расскажите, как конкретно его качество сказалось на игре в целом и для «Зенита» в частности?

– Сегодня мы увидели весенний футбол. То, что бывает по весне, когда поля в таком состоянии. Сегодня именно такая игра. Когда мы приезжали до этого в весенней части, примерно такое же было поле. Травы на нем практически нет.

Картинка неплохая за счет того, что посыпали свежескошенной зеленой травой, но если вы выйдете на газон, травы там практически нет. Это земля, на которой играли. И в этом отношении, конечно, говорить о каких-то комбинациях, показывать потоньше футбол, наверное, нет возможности. Всё сводилось как раз к борьбе, к длинным передачам, к подборам. Тот футбол, который мы с вами и увидели, – сказал Семак.

Источник: сайт «Зенита»
