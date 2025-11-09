Судья Цыганок удалил защитника «Оренбурга» Чичинадзе на фол на Руденко и назначил пенальти в ворота Овсянникова, однако отменил оба решения после ВАР

Судья Цыганок отметил удаление защитника «Оренбурга» Чичинадзе в игре с «Локо».

Арбитр Сергей Цыганок после ВАР отметил удаление защитника «Оренбурга» Анри Чичинадзе и пенальти в игре с «Локомотивом ».

На 66-й минуте Цыганок зафиксировал фол в штрафной со стороны Чичинадзе на Александре Руденко . Арбитр назначил пенальти в ворота Богдана Овсянникова и показал красную карточку защитнику «Оренбурга ».

Однако после ВАР рефери отменил оба решения, зафиксировав фол в атаке со стороны Руденко.

