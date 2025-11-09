Судья Цыганок удалил защитника «Оренбурга» Чичинадзе на фол на Руденко и назначил пенальти в ворота Овсянникова, однако отменил оба решения после ВАР
Судья Цыганок отметил удаление защитника «Оренбурга» Чичинадзе в игре с «Локо».
Арбитр Сергей Цыганок после ВАР отметил удаление защитника «Оренбурга» Анри Чичинадзе и пенальти в игре с «Локомотивом».
На 66-й минуте Цыганок зафиксировал фол в штрафной со стороны Чичинадзе на Александре Руденко. Арбитр назначил пенальти в ворота Богдана Овсянникова и показал красную карточку защитнику «Оренбурга».
Однако после ВАР рефери отменил оба решения, зафиксировав фол в атаке со стороны Руденко.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Что «Динамо» делать с Карпиным?4277 голосов
Оставлять, дать поработать
Увольнять сейчас
Увольнять в зимнюю паузу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости