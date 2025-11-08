  • Спортс
  • Пеп о занятиях после тренерской карьеры: «Начну готовить, буду учить французский, проводить время с детьми, путешествовать. Можно и просто посидеть дома без дела»
7

Гвардиола начнет готовить и учить французский после тренерской карьеры.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, чем займется, когда завершит тренерскую карьеру.

«Я хочу начать готовить. Больше никаких ресторанов... Хочу изучать французский, обязательно. Больше времени проводить с детьми, потому что в таком ритме ты не очень-то вовлечен в их жизнь. Больше времени проводить с семьей – с сестрами и братьями, с которыми я не очень-то общаюсь и почти не вижусь.

И путешествовать. Много-много вещей, которые я не делал – сделать! Тысячи, миллионы мест, которые я не посетил, хочу посетить. Выставки, концерты или просто сидеть дома без дела – это действительно хорошо. Может, начнем с этого? Неплохо, да? Много дел!» – сказал Гвардиола в интервью Sky Sports.

