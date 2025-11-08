Пеп о занятиях после тренерской карьеры: «Начну готовить, буду учить французский, проводить время с детьми, путешествовать. Можно и просто посидеть дома без дела»

Гвардиола начнет готовить и учить французский после тренерской карьеры.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола рассказал, чем займется, когда завершит тренерскую карьеру.

«Я хочу начать готовить. Больше никаких ресторанов... Хочу изучать французский, обязательно. Больше времени проводить с детьми, потому что в таком ритме ты не очень-то вовлечен в их жизнь. Больше времени проводить с семьей – с сестрами и братьями, с которыми я не очень-то общаюсь и почти не вижусь.

И путешествовать. Много-много вещей, которые я не делал – сделать! Тысячи, миллионы мест, которые я не посетил, хочу посетить. Выставки, концерты или просто сидеть дома без дела – это действительно хорошо. Может, начнем с этого? Неплохо, да? Много дел!» – сказал Гвардиола в интервью Sky Sports.