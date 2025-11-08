Эрлинг Холанд: «Гвардиола – гений. Недаром он так много выигрывает. Посмотрите, что он сделал для «Ман Сити». Фантастика»

Холанд: Гвардиола – гений.

Форвард «Манчестер Сити » Эрлинг Холанд назвал тренера Пепа Гвардиолу гением.

«Он гений. Недаром он так много выигрывает – благодаря самоотверженности и упорному труду. Посмотрите на все, что он сделал для этого клуба и в карьере – фантастика.

Речь идет о совместной работе – мы должны слушать его. Он говорит нам, что делать, как играть. Мы должны показывать отличную игру, потому что он этого заслуживает», – сказал Холанд.