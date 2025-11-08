Губерниев видит Черчесова или Талалаева во главе «Спартака»: «Они пойдут. Но пригласят очередного иностранца и балбеса»

Губерниев видит Талалаева или Черчесова во главе «Спартака»: они пойдут.

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев считает, что Станислав Черчесов или Андрей Талалаев могли бы возглавить «Спартак ».

– Я назову Талалаева и Черчесова, если договорятся спартаковцы с Грозным или Калининградом.

– Не думаете, что просто не пойдут?

– Давайте скажем честно – они пойдут. Я знаю парней неплохо, и это вызов, который спортсмен принимает, уезжая в серьезную команду, если он по-настоящему хочет быть выдающимся спортсменом. Для Черчесова это шанс попасть в хорошую историю, а для Талалаева – вызов, которого у него никогда не было.

Но пригласят опять иностранца, причем ладно бы нормального какого-нибудь, а то пригласят очередного балбеса. Надо искать ответ на вопрос – кому это выгодно? Может, выгодно направлять денежные потоки или заниматься развитием клуба, ставить большие цели и выигрывать трофеи. Нужно понять, где водораздел, – сказал Губерниев.