Черчесов о 0:2 с «Балтикой»: «Ахмат» дважды пропустил с аута и сам себе привез – это настораживает. К какой игре готовились, такую и получили»

Станислав Черчесов: «Ахмат» дважды пропустил с аута и привез сам себе.

Станислава Черчесова насторожили пропущенные голы «Ахмата» в матче с «Балтикой».

Грозненцы уступили в домашнем матче 14-го тура Мир РПЛ (0:2), оставшись в меньшинстве после удаления Георгия Мелкадзе на 59-й минуте.

– Первые слова команде после игры?

– Первые слова – о том, что через 45 минут отъезд. А по игре потом поговорим, сейчас смысла нет. Спокойно поражения нельзя воспринимать, другое дело, что мы готовились к определенной игре, такую и получили. Моменты были и у нас, и у соперника, но пропустили два гола с аута и сами себе привезли. Это немножко настораживает.

Ранняя замена Келиану связана с тем, что человек недорабатывал. Когда мы его заменили, команда больше взяла под контроль середину поля. Что касается удаления, я не видел. Заранее всегда говорю судье, что в другом моменте также могли показать красную карточку, а в итоге не было и желтой. Пошло: и лупят, и лупят. И наши игроки, и их. Но нам надо исправлять свои ошибки, вдесятером ты играешь или меньше, – сказал главный тренер «Ахмата ».