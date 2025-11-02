«Ахмат» не побеждает 6 матчей подряд – сегодня 0:2 с «Балтикой». У команды Черчесова 4 поражения и 2 ничьих на отрезке

У «Ахмата» ни одной победы с сентября.

«Ахмат» не побеждает в шести матчах подряд.

Команда Станислава Черчесова на выезде уступила «Балтике» (0:2) в 14-м туре Мир РПЛ .

В последний раз грозненцы побеждали 27 сентября – 3:0 с «Акроном». После этого у команды четыре поражения и две ничьих во всех турнирах.

9 ноября «Ахмат » примет «Спартак» в чемпионате России.