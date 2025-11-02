«Ахмат» не побеждает 6 матчей подряд – сегодня 0:2 с «Балтикой». У команды Черчесова 4 поражения и 2 ничьих на отрезке
У «Ахмата» ни одной победы с сентября.
«Ахмат» не побеждает в шести матчах подряд.
Команда Станислава Черчесова на выезде уступила «Балтике» (0:2) в 14-м туре Мир РПЛ.
В последний раз грозненцы побеждали 27 сентября – 3:0 с «Акроном». После этого у команды четыре поражения и две ничьих во всех турнирах.
9 ноября «Ахмат» примет «Спартак» в чемпионате России.
Рома
Будет ничья
Милан
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости