Чеферин о квалификации ЧМ: «Нет смысла в матчах со счетом 10:0, но если маленькие страны не будут соперничать с большими, они никогда не смогут выйти в финальный турнир»

Президент УЕФА высказался о формате квалификации чемпионата мира в Европе.

Президент УЕФА высказался о формате европейских отборочных матчей чемпионата мира.

«С одной стороны, нет смысла проводить матчи, которые заканчиваются со счетом 10:0.

С другой, если эти маленькие страны не будут соперничать с большими, то они никогда не смогут выйти в финальный турнир. Нужно найти компромисс, и мы оцениваем ситуацию», – сказал Александер Чеферин .

УЕФА может изменить формат квалификации ЧМ и Евро из-за снижения доходов. Рассмотрят использование Лиги наций как отборочного турнира или общую таблицу, как в еврокубках (The Times)