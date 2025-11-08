Чеферин о квалификации ЧМ: «Нет смысла в матчах со счетом 10:0, но если маленькие страны не будут соперничать с большими, они никогда не смогут выйти в финальный турнир»
Президент УЕФА высказался о формате квалификации чемпионата мира в Европе.
Президент УЕФА высказался о формате европейских отборочных матчей чемпионата мира.
«С одной стороны, нет смысла проводить матчи, которые заканчиваются со счетом 10:0.
С другой, если эти маленькие страны не будут соперничать с большими, то они никогда не смогут выйти в финальный турнир. Нужно найти компромисс, и мы оцениваем ситуацию», – сказал Александер Чеферин.
УЕФА может изменить формат квалификации ЧМ и Евро из-за снижения доходов. Рассмотрят использование Лиги наций как отборочного турнира или общую таблицу, как в еврокубках (The Times)
Ман Сити
Будет ничья
Ливерпуль
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: La Gazzetta dello Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости