  Ковач об 1:1 с «Гамбургом»: «Дортмунд» пропустил на последних секундах. Очень досадно, но таков футбол»
Ковач об 1:1 с «Гамбургом»: «Дортмунд» пропустил на последних секундах. Очень досадно, но таков футбол»

Нико Ковач: досадно, что «Дортмунд» упустил победу на последних секундах.

Нико Ковач оценил ничью «Боруссии» Дортмунд с «Гамбургом» (1:1) в Бундеслиге. Черно-желтые пропустили гол на 97-й минуте.

«Думаю, мы реально доминировали и очень хорошо контролировали игру, пока не повели в счете. Мы не позволяли сопернику многого и пресекали контратаки «Гамбурга» на корню. Но после этого мы играли уже не так, как прежде.

В итоге мы автоматически откатывались все дальше и дальше, уступили инициативу «Гамбургу», а затем и вовсе пропустили на последних секундах. Очень досадно, но таков футбол», – сказал тренер «Боруссии» Дортмунд.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Бундеслиги
