  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Генсек РФС о бане России: «Мы не сторонники отстранения Израиля и других стран – конфликтов в мире много. ФИФА должна быть последовательной и оставаться в стороне»
6

Генсек РФС о бане России: «Мы не сторонники отстранения Израиля и других стран – конфликтов в мире много. ФИФА должна быть последовательной и оставаться в стороне»

Максим Митрофанов высказался об отношениях РФС с ФИФА и УЕФА.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров под эгидой этих организаций с февраля 2022 года.

– Как вы отреагировали на недавнее заявление президента Джанни Инфантино по поводу сборной Израиля и требований исключить ее из соревнований? То заявление, в котором говорится о том, что футбол не может служить средством решения геополитических проблем, а значит, отстранять израильтян нельзя.

– С заявлением президента ФИФА сложно спорить. Правда, нам бы очень хотелось, чтобы международная федерация была последовательной и применяла те же принципы в отношении России.

Мы не сторонники отстранения ни Израиля, ни какой-либо другой страны. Конфликтов в мире происходит много. Если бы ФИФА наказывала любую страну, участвующую в таких конфликтах, сама идея федерации как объединяющего звена умерла бы.

Есть сложности, возникающие между странами, политиками. Но ФИФА должна оставаться в стороне. А варианты проведения соревнований с участием конфликтующих стран всегда можно найти.

– Про то, что у РФС плотные контакты с КОНМЕБОЛ, я уже понял. А какие они с УЕФА и ФИФА?

– Мы не участвуем в официальных соревнованиях, но коммуникация с ФИФА и УЕФА – как личная, так и официальная – хорошая. Идет взаимодействие по широкому спектру вопросов. Это вопросы развития футбола, инфраструктуры, методики обучения и подготовки специалистов. Мы продолжаем участвовать в разработке регламентов соревнований.

– Но возвращать Россию никто не торопится…

– В одном из интервью [президент УЕФА] Александр Чеферин, кажется, довольно подробно все объяснил. Он сказал, что сам за возвращение России. Но УЕФА как организация находится под огромным давлением со стороны различных политических сил как внутри Европы, так и вне ее. И он, к сожалению, ничего с этим не может сделать.

К тому же когда международная организация принимает решение о допуске, нужно учитывать вопросы логистики, визового обеспечения.

– Вы вспоминаете драматичную ситуацию из 2023 года по юношеским сборным России?

– В том числе. Тогда УЕФА принял решение о допуске, а потом изменил формулировку на «проработку технической возможности». И уже позже столкнулся с ситуацией, когда технической возможности нет, потому что в некоторых странах, например, предусмотрена уголовная ответственность за участие в соревнованиях с российскими спортсменами.

Так что давление есть. При этом многие ассоциации признавались, что, когда УЕФА отстранял Россию, он с ними не советовался. Вполне возможно, многие были бы против такого жесткого решения. Я думаю, что, создав прецедент, УЕФА и ФИФА еще и сами себя загнали в ловушку: им самим очень сложно отыграть ситуацию назад. Впрочем, это не означает, что отыгрывать ее не нужно.

– Но вы даете понять, что в целом у РФС с ними нормальные отношения.

– Доказательство, что к России относятся как к равному партнеру, – это и наше представительство в комитетах ФИФА и УЕФА. А оно большое по сравнению со многими странами.

Недавно президент РФС Александр Дюков вошел в комитет по соревнованиям клубных мужских команд, Полина Юмашева – в комитет по управлению и аудиту, Лариса Захарова – в апелляционный комитет. Я являюсь членом комитета по футбольным технологиям, инновациям и цифровой трансформации. У нас долго не было представителей в этих органах, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Коммерсант»
logoУЕФА
logoФИФА
logoМаксим Митрофанов
logoРФС
logoсборная Израиля по футболу
logoАлександер Чеферин
logoДжанни Инфантино
logoСборная России по футболу
Полина Юмашева
Политика
logoАлександр Дюков
отстранение и возвращение России
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Генсек РФС: «За возвращение России абсолютное большинство национальных футбольных федераций. В том числе из европейских стран, которые резко против нашего участия в соревнованиях»
22 октября, 11:47
Генсек РФС о перспективах возвращения России до конца 2025 года: «В УЕФА говорили, что если все закончится, то мы примем решение. Надеемся, что им дадут возможность это сделать»
14 октября, 06:58
Генсек РФС о бане России: «УЕФА говорит: мы готовы допустить, но на нас давят. Есть вера в участие в отборе на Евро-2028»
11 октября, 13:45
Митрофанов о решении ФИФА не отстранять Израиль: «Восстановить Россию было бы правильно следующим шагом. Нужно, чтобы позиция была последовательная»
11 октября, 06:57
Главные новости
Депутат Милонов о попытке похищения Мостового: «Уровень безопасности определяется не наличием бандитов, а способностью власти их найти. Наши полицейские нашли – хорошо работают»
12 минут назадВидео
Депутат Романов о похитителях Мостового: «Преступники сказали, что получали инструкции из-за рубежа. В Петербурге нормальная обстановка, и эффективно работают правоохранительные органы»
25 минут назадВидео
Виктор Гусев о 90-х: «Я помню все ужасы. Зато я получал работу, которую нельзя было представить раньше. На разгул преступного мира, малиновые пиджаки мне отвлекаться было некогда»
30 минут назад
Геннадий Орлов: «Соболев – не нападающий для команды, претендующей на чемпионство. Не техничен, не быстр. Конкуренты мастеровитее»
49 минут назад
Юран руководил «Сериком» сегодня на тренировке. Сообщалось об увольнении тренера и конфликте с Садыговом
52 минуты назад
Задержанный по делу о попытке похищения Мостового: «Мне сказали, что надо разыграть друга на день рождения. Не знаю этих ребят»
57 минут назадВидео
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Бетиса»
сегодня, 20:01Live
Ямаль за 11 млн евро покупает бывший дом Пике и Шакиры. Там есть поле для футбола, библиотека, несколько бассейнов, кинотеатр. Общая площадь – 3800 квадратных метров
сегодня, 19:31
У Карвахаля травма коленного сустава. Защитник «Реала» пропустит 2-3 месяца
сегодня, 19:07
Гусев об англицизмах в речи комментаторов: «Не вижу ничего страшного. Футбол – слово английское. Мы же не говорим «ногомяч». Не будешь же писать «спасение вратаря». «Сэйв» – нормально»
сегодня, 18:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Ноттингем» хочет 100-120 млн фунтов за Андерсона, интересующего «МЮ» и «Ньюкасл»
10 минут назад
Мхитарян выбыл на месяц из-за травмы бедра. Он не сыграет в дерби с «Миланом» в ноябре
21 минуту назад
У подозреваемых в попытке похищения Мостового изъяли травматические пистолеты, наручники, маски. Они причастны к другим тяжким преступлениям, считает следствие
41 минуту назадВидео
«Бетис» – «Атлетико».0:1 – Симеоне забил на 3-й! Онлайн-трансляция
сегодня, 20:07Live
Криминалист Игнатов о похитителях Мостового: «Действовали по-дилетантски – тоненько и не подготовлено. Такая операция занимает 2-3 секунды, а здесь борьба – кого-то тащат, кто-то отбегает»
сегодня, 20:05Видео
Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Мареза разгромил «Аль-Батин», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Иттихадом» во вторник
сегодня, 19:58
Хавбека «Динамо» Бабаева могут вызвать в сборную Азербайджана. Местная ассоциация ведет переговоры
сегодня, 19:57
«Почему «Балтика» не может выиграть РПЛ, если «Лестер» выиграл АПЛ? Мы можем решать серьезные задачи». Защитник калининградцев Чивич о клубе
сегодня, 19:52
«Фенербахче» Тедеско не проигрывает месяц: 5 побед и ничья. В сентябре писали о возможном увольнении экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:47
Осинькин после 4:2 с «Ахматом»: «Небольшое удовлетворение проявляется. «Сочи» создавал моменты, держал борьбу – план на игру сработал»
сегодня, 19:44