Алаев о рейтингах РПЛ: «Самые высокие цифры в мужском спортивном сегменте ТВ. Средний охват трансляции в прошлом сезоне – более 3 млн человек»

Александр Алаев отметил высокие телевизионные рейтинги Мир РПЛ в прошлом сезоне.

Сегодня Мир РПЛ на форуме «Россия – спортивная держава» представила стратегию развития лиги до 2030 года. Также был подписан Меморандум о сотрудничестве с «Матч ТВ ».

«Цифры РПЛ – самые высокие в мужском спортивном сегменте российского ТВ. Средний охват трансляции в сезоне-2024/25 на федеральном канале «Матч ТВ» составил более 3 миллионов человек.

И я очень рад, что сегодня на площадке форума «Россия – спортивная держава» мы с «Матч ТВ» подписали меморандум о продлении контракта на показ всех матчей РПЛ еще на четыре года – как раз с 2026-го по 2030-й.

«Матч ТВ» – наш многолетний, надежный стратегический партнер, совместно с которым – я убежден – мы сделаем следующий шаг вперед. И по показателям смотрения во всех средах, и по развитию самих трансляций», – сказал президент РПЛ.

Стратегия РПЛ-2030: что обещают? Новые форматы турнира, международный кубок зимой, кодекс этики