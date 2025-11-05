Александр Алаев: «Хочется, чтобы в 2030-м РПЛ была премиальным брендом, на матчи которого не попасть, рейтинги остались заоблачными, а партнеры выстраивались в очередь»

Александр Алаев: хочется, чтобы в 2030-м РПЛ была премиальным брендом.

Президент Мир РПЛ Александр Алаев рассказал, каким он видит будущее лиги.

Сегодня Мир РПЛ на форуме «Россия – спортивная держава» представила стратегию развития лиги до 2030 года.

«Технологии – место, где мы точно можем поработать. Спасибо еще раз нашему партнеру, «Матч ТВ », за очень качественный показ, хорошую картинку.

Сейчас многие скажут: «А как же картинка АПЛ?» Но давайте не будем сравнивать возможности. Мы точно конкурентоспособны. Картинка современная. Но мы хотим развиваться, двигаться дальше. Это сложный процесс, но нам все под силу. Уверен, все цели стратегии в этой части мы выполним.

Верю, что мы вернемся в еврокубки. И мне хочется, чтобы в 2030 году РПЛ была премиальным брендом, на матчи которого не попасть, телевизионные рейтинги останутся заоблачными, а партнеры будут выстраиваться в очередь для работы с нами», – сказал Алаев.