  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Александр Алаев: «Хочется, чтобы в 2030-м РПЛ была премиальным брендом, на матчи которого не попасть, рейтинги остались заоблачными, а партнеры выстраивались в очередь»
16

Александр Алаев: «Хочется, чтобы в 2030-м РПЛ была премиальным брендом, на матчи которого не попасть, рейтинги остались заоблачными, а партнеры выстраивались в очередь»

Александр Алаев: хочется, чтобы в 2030-м РПЛ была премиальным брендом.

Президент Мир РПЛ Александр Алаев рассказал, каким он видит будущее лиги. 

Сегодня Мир РПЛ на форуме «Россия – спортивная держава» представила стратегию развития лиги до 2030 года.

«Технологии – место, где мы точно можем поработать. Спасибо еще раз нашему партнеру, «Матч ТВ», за очень качественный показ, хорошую картинку.

Сейчас многие скажут: «А как же картинка АПЛ?» Но давайте не будем сравнивать возможности. Мы точно конкурентоспособны. Картинка современная. Но мы хотим развиваться, двигаться дальше. Это сложный процесс, но нам все под силу. Уверен, все цели стратегии в этой части мы выполним.

Верю, что мы вернемся в еврокубки. И мне хочется, чтобы в 2030 году РПЛ была премиальным брендом, на матчи которого не попасть, телевизионные рейтинги останутся заоблачными, а партнеры будут выстраиваться в очередь для работы с нами», – сказал Алаев. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Алаев
бизнес и маркетинг
logoОрганизация РПЛ
logoМатч ТВ
телевидение
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Алаев о посещаемости РПЛ: «Уверенно растет – вернули аудиторию после отката из-за коронавируса и на 1-м этапе внедрения Fan ID. Наши предматчевые шоу высоко оценил даже топ-менеджер Ла Лиги»
сегодня, 12:23
Алаев об академиях: «Воспитание доморощенных звезд – в фокусе внимания клубов РПЛ, футбол не плывет по течению, а вкладывается в развитие. Лига молодеет, открываются новые имена»
сегодня, 12:18
Алаев о фанатах: «Все знают баннер «No Pirlo – No Party», я бы переформулировал: нет болельщиков – нет футбола! Наша цель – 18 000 зрителей в среднем на игре»
сегодня, 12:15
Главные новости
Флик не планирует уходить из «Барселоны». Тренер счастлив в клубе (Флориан Плеттенберг)
6 минут назад
Ямаль за 349,6 млн евро – самый дорогой игрок мира в возрасте до 20 лет по версии CIES. Эстевао – 2-й, Кубарси – 3-й, Мастантуоно – 4-й, Педро – 30-й, Глебов – 53-й
17 минут назад
У Акинфеева восемь FONBET Кубков России. А когда он выиграл самый первый?
21 минуту назадТесты и игры
Мостовой назвал Аленичева лучшим тренером «Спартака» за последние 10 лет: «Без его работы не было бы чемпионства при Каррере. Все остальные особо не впечатлили»
39 минут назад
Рафинья о недисциплинированности бразильцев: «Этот стереотип должен остаться в прошлом. Сегодня мы чрезвычайно профессиональны, преданны своему делу и сосредоточенны»
48 минут назад
Фонбет Кубок России. 1/4 финала. «Краснодар» в гостях у «Оренбурга», ЦСКА против «Махачкалы», «Зенит» примет «Динамо», «Спартак» сыграет с «Локо» в четверг
49 минут назадLive
Саморано о Ямале: «Я бы не подписал его в «Реал», он не воплощает дух клуба. Я взял бы Педри – он скромный и не говорит лишнего. У него душа «Мадрида»
49 минут назад
Лапорта о будущем Флика: «Он очень счастлив в «Барсе» и воодушевлен возвращением на «Камп Ноу». Я точно это знаю»
сегодня, 12:43
Бэйл о «Реале» против «Ливерпуля»: «Мы не увидели магии от Мбаппе и Винисиуса, они ведь быстрее всех на поле – попробуйте просто пройти защитника. Возможно, им не хватает «девятки»
сегодня, 12:31
«Милан» и «Интер» выкупили «Сан-Сиро» – его снесут: «Новый стадион станет архитектурной иконой и будет соответствовать самым высоким стандартам. Это новая глава в истории клубов»
сегодня, 12:28
Ко всем новостям
Последние новости
Дегтярев о лимите: «В ближайшее время поставим точку в этой дискуссии. 9 из 10 самых высокооплачиваемых игроков у нас иностранцы, причем не самого лучшего качества»
6 минут назад
Директор «Зенита» Погорелов о посещаемости: «Приняли концепцию «футбол+шоу». Аудитория стала более семейной, разделяется на 55 и 45 процентов среди мужчин и женщин в зависимости от приглашенного исполнителя»
27 минут назад
«Оренбург» – «Краснодар». 1:1 – Козлов ответил на гол Савельева. Онлайн-трансляция
34 минуты назадLive
«Родина» принимает «Нефтехимик». Команде нужна ваша поддержка в домашней игре против нижнекамцев!
51 минуту назадРеклама
КДК рассмотрит неподобающее поведение игроков «Спартака» и «Краснодара» – два удаления у южан и 6 желтых у красно-белых
сегодня, 12:45
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого играет с «Дарул Такзим», «Виссел Кобе» победил «Ульсан ХД»
сегодня, 12:25Live
Подрядчик о туберкулезе среди рабочих на «Камп Ноу»: «Заболевший отстранен от работы и получает лечение. Остальные тесты отрицательные, что исключает наличие вспышки заболевания»
сегодня, 12:11
Клубы РПЛ инвестировали 21,7 млрд рублей в развитие молодежного футбола за 5 лет
сегодня, 12:09
Генсек РФС Митрофанов о матче с США: «Переговоры в стадии мягкого приостановления»
сегодня, 12:08
Данил Круговой: «У Кисляка большие шансы выиграть «Золотой мяч» в будущем, если он будет так же прогрессировать. Или хотя бы попасть в список номинантов»
сегодня, 11:56