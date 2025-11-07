Валуев о Fan ID: «В футболе есть эффект с точки зрения безопасности, а вот финансовая сторона пострадала. При расширении это распространится на весь спорт»

Николай Валуев высказался о возможном расширении Fan ID.

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев порассуждал о негативных последствиях возможного расширения Fan ID на другие виды спорта.

Ранее о соответствующих планах рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Fan ID – достаточно простая процедура. Это больше про безопасность. Но если мы распространяем закон на другие виды спорта, то стоит учитывать тот факт, как это может повлиять на сами соревнования.

Почему, к примеру, Fan ID не будет на соревнованиях у Ирины Винер, а будет на хоккее? Где безопасность? Она нужна везде. Пока в истории с футболом мы не увидели положительного экономического эффекта. С точки зрения безопасности он есть, а вот финансовая сторона пострадала.

В таком случае, этот эффект распространится на весь спорт», – сказал Валуев.